Pesaro, 28 luglio 2021 - Pesaro rimane senz'acqua dalle 15. Ad annunciarlo in un post su Facebook è stato il sindaco Matteo Ricci. "A causa di un guasto all'Acquedotto principale - scrive - si comunica che, dalle 15 di oggi mercoledì 28 luglio, l'erogazione dell’acqua verrà interrotta in tutto il Comune fino a orario da destinarsi".

Vista l’emergenza, e per ridurre disagi alla popolazione, a partire dalle 14.30 Marche Multiservizi allestirà tre punti per la fornitura di acqua potabile nei parcheggi di: Baia Flaminia, Campus Scolastico, VitriFrigo Arena.

"Inoltre - scrive ancora il sindaco Ricci - sei squadre della Protezione Civile distribuiranno acqua, dalle 15 alle 21 di oggi, nelle seguenti postazioni: in via Mario del Monaco (Porto), all'ex Foro Boario (Borgo Santa Maria), alla sede Protezione Civile di via Lombardia (Villa San Martino), in via Basento, sede Quartiere (Vismara), in Piazza Alfieri (Muraglia), alla pista Polivalente (S.Maria dell’Arzilla), in San Decenzio (Pantano).

Marche Multiservizi si è immediatamente attivata e assicura che sta facendo tutto il possibile per ripristinare al più presto il guasto.