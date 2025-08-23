Acqua non potabile, ma si scopre dopo 7 giorni

L’acqua che arriva ai rubinetti di chi abita nella zona Peep di Calmazzo al momento non è potabile. Lo ha disposto il sindaco Berloni con un’ordinanza emessa il 21 agosto, che fa seguito a un avviso della Ast del 14 agosto in cui si segnalava la presenza di batteri "coliformi". Così si legge nell’ordinanza, tra l’altro: "Considerato che la A.S.T. Marche ha comunicato il 14 agosto che le analisi batteriologiche effettuate su campioni provenienti dal punto di prelievo n. 13 (Calmazzo – casottino in prossimità zona Peep), hanno evidenziato la non conformità ai requisiti batteriologici di legge per superamento valori del parametro “Coliformi“, con la conseguente necessità di procedere a provvedimento per inibire il consumo umano sino alla normalizzazione della situazione", il sindaco vieta "l’uso potabile" nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 13 (Calmazzo – casottino in prossimità zona Peep) e a tutte le altre zone interessate dallo stesso acquedotto del Comune di Fossombrone. Il divieto è valido fino alla revoca.

Nel post su Facebook che riporta l’ordinanza il Comune di Fossombrone specifica che "come indicato in modo chiaro nell’ordinanza, la zona interessata è esclusivamente a Calmazzo, nella zona Peep, e non le altre zone del comune di Fossombrone". Da notare che chi cura la pagina FB ha limitato in questo caso la possibilità di lasciare commenti al post.

Il provvedimento ha suscitato la reazione ironica e perplessa di Progetto Comune, minoranza in consiglio comunale. Così infatti il portavoce Cristiano Coin: "Notevole la tempestività con cui viene emanata l’ordinanza, dal 14 agosto, giorno in cui l’AST ha comunicato l’esito delle analisi batteriologiche, l’ordinanza è stata fatta ieri, 21 agosto. Notevole anche la genericità con cui si definisce il tipo di inquinante, “coliformi“. Fra i coliformi ci sono quelli “totali“ e quelli “fecali“, non m’avventuro in possibili altre indicazioni, ma sono certo che la cittadinanza forsempronese, dopo aver bevuto ed utilizzato acqua non potabile per una settimana, vorrà saperne di più".

Adriano Biagioli