Acqua, rifiuti e bollette. La società pubblica un sogno, il caso Forlì è il suo modello

Ambientalisti, Verdi, Comitati tutti insieme appassionatamente perché nelle ultime 24 ore ci sono state due riunioni: una che aveva per tema l’impianto della Fox alla Torraccia; un’altra invece si è svolta ieri mattina (foto) all’hotel Flaminio, con una partecipazione anche qui di un centinaio di persone, che invece puntava alla creazione di una società totalmente pubblica sia per la gestione dell’acqua che dei rifiuti.

Un po’ particolare l’evoluzione della prima, quella sulla Fox che vedeva assieme Legambiente, Lupus in Fabula, Green Peace e vari comitati, compreso quello di Muraglia contro le nuove edificazioni collegate al nuovo ospedale. Un caso quest’ultimo perché gli organizzatori dopo aver ricevuto l’ok per l’utilizzo della sala della Croce Rossa, e dopo aver stampato anche i volantini, si sono visti rifiutare la sala da parte della Cri, questa la mail inviata alla presidente di Legambiente: "In relazione alla vostra gentile richiesta, siamo purtroppo a fornire riscontro negativo. L’iniziativa da voi proposta risulta oggetto di una visone politica contrapposta nel territorio Pesarese. Al fine di evitare una possibile strumentalizzazione dell’operato Cri, nel rispetto dei principi associativi, imparzialità in primis, ci troviamo costretti ad attuare tutti gli strumenti finalizzati a prevenire un’errata associazione della CriI alla vostra rispettabile iniziativa ecc. ecc..."

"Per fortuna – dice Rosalia Cipolletta presidente di Legambiente – avevamo una strada alternativa l’asssemblea l’abbiamo dovuta tenere nella sala del centro sociale di Caprilino. Una retromarcia dell’ultimo momento perché avevamo già stampato anche le locandine dando appuntamento a tutti in via Gradara 2. Comunque... ora tutte le associazioni stileranno un documento comune che presenteremo al Prefetto nel corso di una manifestazione pubblica che terremo il 22 marzo in piazza perché per questo impianto è tutto in mano ai ministeri".

Un’altra riunione, quella sul tema scottante delle bollette dell’acqua e della Tari, si è invece tenuta ieri mattina in una sala dell’hotel Flaminio, quella di "Reti bene comune" che ha visto tra i partecipanti anche il manager, Gianluca Tapparini, della società tutta pubblica, Alea di Forlì, che ha la gestione dei rifiuti. "Il fine è quello, visto che l’amministrazione deve rinnovare i patti parasociali con Marche Multiservizi entro la fine del mese, di arrivare alla costituzione di una società completamente pubblica – dicono gli organizzatori – sia per la gestione dell’acqua che dei rifiuti. E a Forlì sui rifiuti si è mediatamente con le tariffei sotto di un 20% rispetto alla media nazionale. Chi rimborsa Hera della sua quota di partecipazione quando si andrà a gara nel 2028? Nessuno perché hanno solamente la gestione: le reti sono rimaste in mano pubblica".

Una operazione, quella di creare una società pubblica, che ha però un problema di fondo "perché la legge prevede che l’area sia quella provinciale e quindi Pesaro deve avere l’adesione anche dell’altra multiservizi, e cioè la fanese Aset".

m.g.