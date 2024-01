Acqua, rifiuti, risorse. Un tavolo in Ateneo

Ambiente, sviluppo e consapevolezza sono argomenti sempre più sentiti, specie dalle nuove generazioni. Ma anche nella consapevolezza quotidiana di tutti, dal lavoro allo smaltimento dei rifiuti. Ieri all’Università di Urbino si è tenuta la tavola rotonda dal titolo ‘Ciclo dell’acqua, ciclo dei rifiuti. Tra processi di sviluppo e tutela dell’ambiente. Quale futuro?’. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Cgil Pesaro Urbino, Cisl Pesaro Urbino e Uil. "Sono felice - ha detto il rettore di UniUrb, Giorgio Calcagnini - che l’Università sia anche sede di questi dibattiti. Il nostro territorio nutre grande interesse rispetto a un tema come questo legato indubbiamente agli investimenti. Il tema dell’acqua è concreto e connesso al cambiamento climatico. Sviluppare conoscenze e competenze è fondamentale per trovare nuove soluzioni tecnologiche e per incidere sui comportamenti di ciascuno". Durante il dibattito nell’aula magna del Rettorato, sindacati e relatori, hanno ribadito la necessità di sviluppare sempre più nuove economie e figure professionali per nuovi modelli sostenibili. Sia per quanto la produzione, i servizi e ovviamente lo smaltimento dei rifiuti. Su questi temi è intervenuto Alessandro Marangoni, Chef Executive Officer di Althesys, che ha aiutato a inquadrare il contesto in riferimento a due settori "che non sono solo un fatto economico -ambientale, ma un fatto che tocca da vicino la qualità della vita di tutti. Le Marche sono un territorio articolato, con luci e ombre, con 5 Ato e 764 mila tonnellate di rifiuti urbani prodotti nel 2022", ha concluso Marangoni.

fra. pier.