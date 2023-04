Pesaro: bancali d’acqua minerale sotto il sole, Finanza in azione

Pesaro, 23 aprile 2023 – Due pattuglie della guardia di finanza si sono fermate ieri mattina al Market Sigma sulla provinciale feltresca a Borgo Massano. I militari avevano visto passando in strada un bancale di acqua minerale lasciato all’esterno del negozio dal fornitore per esser portato all’interno. Il problema è che l’acqua si trovava sotto il sole.

Per questo, i militari hanno bloccato la vendita di quella partita di bottiglie d’acqua. Il controllo a quel punto è continuato fino all’ora di pranzo, con due uomini posti davanti alle casse dell’acqua intimando in maniera chiara agli esercenti di non vendere quell’acqua alla clientela.

Di lì a poco, tutti i bancali d’acqua sono stati spostati sul retro, in un punto riparato dove non arriva il sole.

Le temperature alle quali sono esposte le bottiglie di plastica potrebbero alterare le caratteristiche qualitative dell’acqua, e dunque l’intervento della Guardia di Finanza ha ristabilito il rispetto delle norme sulla conservazione dell’acqua nelle bottiglie di plastica.

Non è chiaro se sia stata elevata una sanzione. I controlli continueranno anche in altri negozi