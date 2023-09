"Acqua: tariffe quattro volte più care di altri"

"La nostra rete idrica è un colabrodo, eppure i Comuni prendono i dividendi, Marche Multiservizi ci guadagna e le nostre bollette sono tra le più care d’Italia". A denunciare a chiare lettere la situazione, pessima, della manutenzione del sistema idrico del territorio è Michele Felici, già dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Urbino, non nuovo a queste battaglie. Questa volta Felici analizza la proporzionalità inversa tra spese in bolletta e soldi investiti nella manutenzione: "Le tariffe sono una cosa oggettiva: per 150 metri cubi di acqua, passano dai 381 euro di Pisa, ai 359 euro di Urbino agli 86 euro di Isernia (dati del 2015). Noi paghiamo una tariffa moltiplicata per quattro rispetto a quella di Isernia. Partendo da queste differenze, ci aspetteremmo una azienda che deve far fronte a ingenti spese di manutenzione ed è costretta a reperire risorse dai cittadini, invece nulla di tutto questo. I comuni soci di Marche Multiservizi hanno continuato a riscuotere e spendere liberamente i compensi di gestione, mentre i gestori (Mms) ottengono utili interessanti, anche perché la gestione non ha mai comportato alcun rischio d’impresa. Non solo: Alcuni comuni hanno pensato di utilizzare questa buona performance di Mms per ottenere dei denari da impiegare per altri investimenti; ciò ha portato gradualmente il privato all’interno della società di gestione, ad esempio con la vendita di azioni nel 2002 a Seabo spa (l’attuale Hera), facendola entrare in società, e di nuovo nel 2015 con la cessione di quote da parte del comune di Tavullia per costruire il nuovo palas". Il problema maggiore è che a tutto ciò, non corrisponde una adeguata manutenzione. Prosegue Felici: "Un tempo gli enti locali gestivano direttamente acquedotto e rete fognaria, con manutenzioni ordinarie e straordinarie. Poi, la costruzione di potabilizzatori e depuratori ha reso il tutto più complesso ed è nato il Sistema Idrico Integrato (SII), che è stato dato in gestione a società interamente pubbliche, più o meno efficienti. Il SII, semplificando molto la cosa, ogni 40 anni dovrebbe essere rinnovato oppure, più logicamente, ogni anno dovrà esserne rinnovato un quarantesimo". "Questo non è accaduto, con un deterioramento prevedibile che causa perdite sopra il 30%. Si potrebbe rimediare: bisogna obbligare Mms a rinnovare l’impianto, visto che il compenso è lautamente compreso nelle bollette che paghiamo. Se il SII fosse gestito dal pubblico, con un pareggio di bilancio, si spenderebbero i denari per la manutenzione o magari si ridurrebbero le tariffe".

g.v.