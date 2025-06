Acqua, tesoro da tutelare. Una campagna di Aset contro lo spreco idrico

Aset Spa lancia la campagna per il risparmio idrico "Anche meno. Se continui così restiamo all’asciutto. L’acqua non è per sempre, non sprechiamola". Un invito ai cittadini, visto il crescente rischio di siccità, a rivedere le abitudini quotidiane, a partire dai piccoli gesti. La campagna sarà veicolata in occasione degli eventi cittadini sostenuti da Aset, oltre che attraverso i principali media locali, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo.

"Tre, in particolare – ha spiegato Aset – sono i gruppi destinatari: i più giovani, per insegnare fin da piccoli il valore delle risorse naturali; gli adulti, che con le loro scelte influenzano il consumo familiare; gli anziani, depositari di una cultura del rispetto che oggi è più attuale che mai". Ideata da Comunica Media Agency, "la campagna si distingue per uno stile comunicativo diretto, ironico ma efficace, capace di far riflettere senza colpevolizzare. Le immagini, volutamente surreali, mostrano comportamenti quotidiani portati all’eccesso, come un uomo che si fa la doccia con salvagente e boccaglio, o una nonna che annaffia i fiori sotto la pioggia. Situazioni paradossali che puntano a smuovere la consapevolezza collettiva".

Il video spot è stato curato dal regista Henry Secchiaroli e prodotto da Twentysix Entertainment. Per rendere ancora più concreta questa azione, Aset ha anche realizzato un decalogo delle buone prassi per il risparmio idrico, affisso in tutte le strutture sportive della città. Un modo diretto per promuovere comportamenti virtuosi proprio nei luoghi dove l’uso dell’acqua è quotidiano e intenso. "Sfatiamo il mito che l’acqua è un bene inesauribile – dice il presidente di Aset Giacomo Mattioli –. Al contrario si tratta di una risorsa preziosa e limitata, e di conseguenza dobbiamo usarla in modo responsabile. E’ nostro compito, personale e collettivo, preservarla con cura".

Parallelamente alla campagna di sensibilizzazione, Aset ha messo in campo una serie di interventi strutturali per prevenire e ridurre le perdite nella rete idrica, con un investimento complessivo di 3.060.384 euro. Questi fondi sono destinati a progetti mirati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, inclusa la digitalizzazione e il monitoraggio delle condotte.

an. mar.