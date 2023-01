Acqualagna, chiude l’osteria del Parco

Chiude l’osteria del Parco di Samuele Ferri. Abbassa serranda il locale che aveva sdoganato il prodotto più prezioso della nostra tavola portandolo, appunto, all’osteria.

Samuele Ferri, perché chiude?

"Le ragioni sono diverse, diciamo che nel mio caso c’è un problema logistico con la proprietà, per cui devo dire basta dopo 23 anni. Ma è anche vero che con il passare del tempo ad Acqualagna si vede sempre meno gente, fiera a parte".

Perché?

"Forse sono venute un po’ meno quelle azioni di marketing che ci avevano permesso tra gli anni ’90 e i primi del duemila, di avere una eccezionale visibilità a livello nazionale con il sindaco Capanna, con eventi che hanno fatto parlare di noi tutto l’anno, come, ad esempio, il derby del tartufo con Alba, solo per citarne una. Il fatto è che Acqualagna senza il tartufo è poca cosa e se si smette di spingere su questo prodotto, poi si finisce per vivere di rendita, nella migliore delle ipotesi".

E’accaduto così anche a lei?

"In un certo senso sì. Negli anni in cui si parlava ogni giorno di Acqualagna sui giornali, promuovendo il tartufo in tutte le stagioni, sia il bianco pregiato che le altre tipologie, i ristoranti e anche i commercianti hanno lavorato moltissimo. Acqualagna ha sempre avuto un pubblico internazionale, ma tra i ’90 e i primi del 2000 ci siamo fidelizzati una clientela che ancora oggi viene a cercarci e che abbiamo ricevuto anche nell’ultimo fine settimana. Vengono nel mio locale clienti da Veneto, Emilia Romagna e altre regioni, gente a cui abbiamo dovuto dire che chiudiamo".

Riaprirà?

"Ho un locale di mia proprietà adiacente a quello in cui siamo stati in questi ventitré bellissimi anni e appena posso conto di riaprire lì l’Osteria del Parco".

Nel frattempo che fare per rilanciare il marchio Acqualagna?

"E’indispensabile il marketing tutto l’anno, altrimenti si perde terreno".

A proposito di tartufo, chiude nel momento migliore, giusto?

"Giusto. La raccolta è stata prorogata e ora si trova dell’ottimo bianco pregiato a prezzo alla portata di tutti".

Davide Eusebi