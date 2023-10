Acqualagna col botto. Folla ieri dopo la Meloni stand presi d’assalto

Il sindaco Luca Lisi di deve ancora riprendere dalla giornata di sabato con ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Acqualagna è ancora immersa in quella fantastica atmosfera. L’arrivo della Meloni e l’importante accordo firmato al Mercato del Tartufo abbinato all’inaugurazione della Fiera hanno reso la giornata davvero esplosiva. Un evento che rimarrà impresso nella memoria più di altri". L’evento politico ha prodotto i suoi effetti: sono stati migliaia e migliaia i visitatori, ristoranti, Ristotartufo e ricettività sold out, parcheggi completi, stalli per sosta camper esauriti, presenza importante anche dei pullman e soprattutto assalto ai banchi dei commercianti di tartufo

in piazza Mattei. Acqualagna ha calato il poker d’assi nel primo weekend di fiera con il tartufo che si attesta dai 2mila ai 3mila euro al chilo in base alle pezzature. E’ stata Silvia Baracchi, chef del ristorante stellato Il Falconiere di Cortona ad illuminare il primo cooking show di ieri con una ricetta che ha acceso l’emozione del Salotto da gustare: tagliatelle su passata di topinambur, garum di alici, chutney di sambuco e tartufo bianco. Un ingrediente eccezionale per creare capolavori di gusto in grado di soddisfare gourmand appassionati e amanti della cucina semplice. A seguire al Salotto da gustare la Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino ha presentato "Gli artigiani del Gusto. Degustazioni dal territorio". La giornata si è conclusa con il cooking show di Rodion Dodu con un primo piatto eccellente: gnocchi ripieni di pollo ruspante, bietole, salsa ai fegatini, rosmarino e tartufo bianco. Ma la Fiera ha portato come ogni anno al centro della riflessione il futuro del tartufo. Grazie al seminario a cura del Programma di Sviluppo Rurale - Regione Marche, sono intervenuti al Salotto da Gustare studiosi ed esperti per approfondire "L’impatto del cambiamento climatico sulla tartuficoltura marchigiana". Da almeno due decenni si

assiste infatti a una distribuzione mutata delle precipitazioni stagionali con improvvise e violente piogge che si succedono a periodi di prolungata siccità con effetti sulla raccolta dei tartufi. L’estate 2023 particolarmente siccitosa ha spostato la raccolta a questi giorni e proseguirà fino al 20 di gennaio con quotazioni in calo. La 58° Fiera torna mercoledì 1 novembre e poi il 4 e il 5 con la Gara Nazionale delle Città del Tartufo.