Acqualagna dà il via allo spettacolo. Il tartufo bianco è il protagonista

Prende il via oggi la 60ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, l’evento dedicato a sua maestà, il re della tavola e protagonista assoluto di un distretto economico tra i più dinamici del centro Italia. Otto giornate di incontri, laboratori, cooking show, ricerca del tartufo, mostre, spettacoli, premi e scambi culturali con altri paesi europei.

Ad aprire la cerimonia alle ore 11 al Teatro Conti sarà il sindaco Pier Luigi Grassi, con lui le autorità politiche, civili militari e religiose. Dopo le ore 17 ci sarà il riconoscimento a Max Mariola con la Ruscella d’Oro 2025. Mariola cuoco, conduttore televisivo, volto di Gambero Rosso Channel e star dei social con 3 milioni e 100mila follower su Instagram, 4 milioni su Tik Tok e circa 60 milioni di like nel suo account ufficiale @chefmaxmariola. È stato tra i primi chef a portare sui social la cucina italiana, raccontandola al mondo direttamente da casa sua, diventando uno chef influencer tra i più popolari al mondo. Il suo approccio goliardico ai fornelli, la sua attenzione alla qualità e alla territorialità, hanno trasformato i suoi contenuti in un fenomeno virale.

Mariola, alle ore 18, sarà sul palcoscenico della cucina del Salotto da gustare con la ricetta: tagliolino con zabaione salato, fonduta di pecorino e tartufo bianco. Abbinamento al piatto con i vini del territorio Tartufo offerto da Acqualagna Tartufi. "La Fiera inizia, da questa edizione, il suo percorso verso la nuova dimensione internazionale che la Regione Marche ha voluto riconoscerci – spiega il sindaco Pier Luigi Grassi –. Inauguriamo una nuova area espositiva dove valorizzeremo anche prodotti da tutto il mondo. Avremo un primo scambio interculturale con la città spagnola di Sarriòn e saranno tante le occasioni per celebrare l’oro di questa terra, per difendere questa tradizione di fronte a nuovi scenari globali e attivare le prime collaborazioni oltre confine".

Amedeo Pisciolini