Acqualagna dice addio ad Umberto Marini

Acqualagna, e non solo, piange la scomparsa a 77 anni di Umberto Marini, amante del territorio e appassionato divulgatore del tartufo. "Umberto Marini era nato a Cagli il 9 luglio del 1946, in quella parte del Comune di Cagli che gravita su Acqualagna, Ca’ Rio, Ponte di Ferro e Pian dei Conti – ricorda l’ex sindaco e suo personale amico Bruno Capanna – è stato uno dei fondatori dell’Associazione Tartufai dell’Appennino Marchigiano di Acqualagna, Atam, allora Atap. Suo nonno Domenico Marini è stato uno dei più famosi tartufai del suo tempo, suo padre Giuseppe Marini ne ha seguito le orme ed è stato insignito del Grand’Ordine della Ruscella d’Oro di Acqualagna. Umberto Marini, con le sue pubblicazioni sul Tartufo, è stato colui che ha dato il supporto scientifico, storico e culturale a quasi tutte le strategie di promozione del tartufo di Acqualagna. I suoi libri sul tartufo sono stati utilizzati come fonte di informazioni per tanti lavori scientifici e pubblicazioni. Era uno studioso, due lauree conseguite, in Giurisprudenza e Scienze Politiche, discutendo una tesi sull’Economia del tartufo. Una grande passione per lo studio dalla scienza alla biologia e alla storia".

"Un uomo – continua Capanna – che si è speso tanto per il territorio e per la conoscenza e divulgazione del tartufo organizzando insieme ad altri la prima Cooperativa di Tartufai in Italia, nel 1966, dei Tartufai del Monte Pietralata e Paganuccio. Ha partecipato attivamente alla vita sociale e politica del territorio". Impegnato nel sociale e nella rappresentanza Marini è stato anche consigliere comunale a Cagli e consigliere della Comunità Montana del Catria e del Nerone. "Ha svolto tra l’altro – conclude Capanna – una importante battaglia insieme ad altri contro la “riservazione“ selvaggia delle tartufaie, combattendo per la libertà di ricerca del tartufo e per una regolamentazione che permettesse di difendere la produzione del tartufo e la popolazione delle nostre zone Montane che dal tartufo ne traeva il sostegno necessario per vivere". Marini ha pubblicato alcuni volumetti che sono andati esauriti in poco tempo, tra questi: I tartufi di Acqualagna (1980) e Il tartufo di Acqualagna e le ragioni di una superiorità (1982). Nell’ottobre del 1990 ha pubblicato Acqualagna, storia di un paese senza storia e nel 1992 Furlo Terra di Santi e di Briganti. Il visitatore delle Fiere del Tartufo che aveva la fortuna di incontrarlo rimaneva ammaliato dalla sua conoscenza anche scientifica del famoso prodotto della terra e dalla sua umiltà e bontà lo rendevano amato e ben voluto da tutti. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nel Santuario del Pelingo.

Amedeo Pisciolini