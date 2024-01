Acqualagna domina il derby del tartufo

vadese

2

acqualagna

4

VADESE: Del Gallo A., Barzotti, Ugolini (27’ st Gadij), Rocco (20’ st De Santis), Virgili, Zaaraoui, Vlavonou, Ndiaye (32’ st Morganti), Tassi, Del Gallo D., Bravi (31’ st Lani). All. Bruscia

ACQUALAGNA: Gori, Ciampiconi, Ugolini (39’ st Arradi), Marcucci, Renghi, Di Muccio, Cazzola, Stefani (23’ st Bartoli), Ottaviani (23’ st Monte), Lupini (30’ st Giovanelli), Ferraraccio (31’ st Smacchi). All. Salvi

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 26’ pt Marcucci, 30’ pt Ferraraccio, 36’ pt Bravi, 2’ st (rig.) e 15’ st Cazzola, 31’ st Vlavonou

Note: espulso al 40’ st Tassi

La squadra di mister Salvi non ha lasciato scampo ai locali. Al 26’ Acqualagna in vantaggio con Marcucci che approfitta di una indecisione difensiva. Al 30’ raddoppio ospite, Cazzola smista per Lupini passaggio a Ferraraccio che avanza e batte l’estremo Del Gallo. La Vadese reagisce e trova la rete con l’ottimo Bravi. Ripresa subito nelle mani dell’Acqualagna, che portandosi in area trova un rigore contestato che Cazzola trasforma. Ancora Cazzola dalla distanza infila il pallone dell’1-4 Poi Vlavonou accorcia le distanze.

Leonardo Lattanzi