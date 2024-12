Acqualagna e Cartoceto tra i “Borghi accoglienti“

Soddisfazione ad Acqualagna comune che in coppia con Cartoceto è stata ammessa tra i “Borghi Accoglienti“, il bando finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione dei borghi e dei centri storici del territorio tramite il rilancio delle attività economiche e turistiche presenti. Grazie al progetto “Essentia Marchigiana“ che ha l’obiettivo di rivitalizzare i due centri storici, consolidare ed aumentare il numero delle attività economiche, incrementare i servizi di tipo turistico al fine di creare dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali sul territorio.

"Un risultato importante e significativo – sottolinea il sindaco Pier Luigi Grassi – ringraziamo la Regione Marche, che con questa progettualità, stimola i comuni alla cooperazione per ambire a progetti qualificanti come quello legato ai nostri borghi. E’ una visione innovativa che ci lascia ben sperare per il futuro e incentiva nuove ed entusiasmanti opportunità a favore del nostro entroterra. Un bell’esempio di collaborazione che fa bene ai territori e allo spirito marchigiano" .In anticipo rispetto a questo progetto, Acqualagna, Capitale del Tartufo, e Cartoceto, patria dell’Olio Dop, avevano già condiviso un percorso di gusto: un primo passo verso una nuova fase di cooperazione tra comuni di uno stesso territorio. "Perché – aggiunge il sindaco Grassi (foto)– insieme si può contare di più per rilanciare questo entroterra. L’Olio Cartoceto e il tartufo bianco di Acqualagna rappresentano il cuore della tradizione enogastronomica marchigiana" .

Gli interventi ammissibili sono destinati ad opere pubbliche volte: al riuso, al recupero, valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel perimetro del Borgo Storico. La stima di investimento è di circa 400mila euro.

