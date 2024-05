"Acqualagna ha bisogno di passione e ascolto"

Il candidato sindaco per la lista civica "Uniti per Acqualagna" è Pier Luigi Grassi, laureato in sociologia, con alle spalle un significativo impegno amministrativo come consigliere e assessore del Comune. Ha una profonda conoscenza del territorio avendo sempre vissuto ad Acqualagna.

Pier Luigi Grassi perché ha deciso di candidarsi?

"Ho scelto di mettere a disposizione la mia esperienza con l’obiettivo di fornire al nostro Comune un moderno impegno amministrativo per un Paese vivibile e proiettato al progresso. Infatti nella squadra ci sono persone con competenze professionali differenti e di età diverse".

Qual è il suo programma?

"Interventi migliorativi nel territorio completando le opere già avviate dalla precedente amministrazione. Crediamo nella valorizzazione del centro storico come luogo ideale per favorire la socialità, con spazi esteticamente curati ed accoglienti, favorendo l’interesse per l’apertura di nuove attività, proprio tenendo conto dello spopolamento dei centri storici che è diventato un tema cruciale. Confidiamo molto nella collaborazione di tutte le associazioni. Attenzione alle frazioni e ai servizi necessari. Sul piano turistico, abbiamo una visione chiara, la Fiera nazionale del tartufo e la Riserva naturale della Gola del Furlo entreranno a far parte di una progettazione che ha l’obiettivo da un lato di crescere dal punto di vista dell’offerta e dall’altro attrarre interesse e presenze di livello internazionale. Il turismo e la filiera del tartufo insieme alla figura di Enrico Mattei devono essere lo stimolo per la creazione di nuove opportunità di impresa".

Quali sono le motivazioni della sua squadra?

"In primo luogo la passione per la nostra cittadina dove siamo nati e cresciuti. La proposta e l’ascolto saranno il nostro segno distintivo. In definitiva uno stile amministrativo basato sul rapporto interpersonale, correttezza, equilibrio e competenza nelle nuove progettualità". Amedeo Pisciolini