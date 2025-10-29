Acqualagna in fermento per il tartufo

È in piena attività ad Acqualagna la macchina organizzatrice della sessantesima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. A partire da sabato 1° novembre (e poi domenica 2 e tutti i weekend fino al 23) nella ‘capitale del tartufo’ si aprirà una costellazione di esperienze grazie a un programma ricco di contenuti e ospiti.

È direttamente dalla piazza più profumata al mondo, dedicata a Enrico Mattei, nonché cuore della kermesse, invasa da chili e chili di tartufo fresco in esposizione e in vendita negli stand dei commercianti, che Acqualagna celebrerà il suo tesoro più grande, il Tuber Magnatum Pico, il più ambito e apprezzato, capace di portare alla ribalta il territorio e conquistare il mondo.

Tra le novità della sessantesima edizione della Fiera il patto di amicizia con la Confraternita del Tartufo nero di Sarrión in Spagna, l’Hub del Tartufo con le specialità internazionali, Tartufo Award, la nuova sfida in cucina delle Città del Tartufo, Ruscella d’oro a Max Mariola, primo Forum nazionale dei vini da tartufo, chef stellati, personaggi tv e tanti appuntamenti per festeggiare un traguardo storico.

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna continua domenica 2 novembre e poi tutti i weekend fino a chiudersi il 23 con il Premio Nazionale Enrico Mattei.

La sessantesima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è un evento promosso dal Comune di Acqualagna con il contributo del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Marche, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Alte Marche Creative e Pro Loco di Acqualagna.