Acqualagna, nasce l’“Hub del tartufo“

Novità importante ad Acqualagna. Per la 60ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, in programma dal 1° novembre, Acqualagna apre un nuovo spazio simbolo: l’Hub del Tartufo: 2.500 metri quadrati di allestimento completamente al coperto, dedicati all’esperienza gastronomica del tartufo e delle eccellenze italiane. Un rinnovamento globale nell’ architettura e nei contenuti, il tutto nell’area nord di piazza Mattei, la parte espositiva che ospitava gli stand delle tipicità e della ristorazione. Da questa edizione, l’Hub del Tartufo ospiterà cene, eventi e corsi di cucina e guida all’assaggio di vino, in abbinamento al tartufo bianco e nero, con le ricette dei grandi piatti icona degli chef locali. Sarà accessibile dalla grande scalinata che porta all’area dell’ex campo sportivo, progettato con una visione contemporanea dello spazio pubblico e per offrire ai visitatori un percorso immersivo, che mette insieme innovazione, cultura e community. "Quella che presenteremo – sottolinea soddisfatto il sindaco Pier Luigi Grassi – non è soltanto una nuova area, ma un’opportunità per garantire ai visitatori di entrare in un universo ricco di valori, vivere un’esperienza a 360° con un livello di soddisfazione più elevato. Il brand “Tartufo di Acqualagna“ è qualità, pertanto per difendere questa tradizione di fronte a nuovi scenari, dobbiamo reinterpretare e integrare il suo valore nel contesto attuale, piuttosto che conservarla passivamente".

Nello specifico saranno cinque le tappe principali del nuovo Hub del tartufo con oltre 50 espositori nazionali e internazionali: la Piazza del Gusto aperto alle tipicità agroalimentari e di artigianato locali e nazionali, l’International Expo, il nuovo spazio che ospiterà specialità dal tutto il mondo, grazie al riconoscimento di Fiera Internazionale, Risto Tartufo dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette a base di tartufo bianco. All’interno il nuovissimo Truffle Bistrot, uno spazio coperto ed elegante pensato per chi desidera vivere il tartufo in chiave gourmet. Un luogo raffinato, dove il gusto incontra la creatività e ogni piatto diventa un’esperienza sensoriale. Alla guida del bistrot, lo chef Samuele Ferri, che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra sapori autentici e sorprendenti, sempre con il tartufo di Acqualagna come protagonista assoluto. Lo Stand dello Sviluppo Rurale racconterà il legame profondo tra territorio e sostenibilità attraverso talk, incontri e guide all’assaggio. Con queste novità, la Fiera conferma la sua vocazione di punto di riferimento internazionale per la cultura del tartufo, capace di rinnovarsi, anno dopo anno, nel segno dell’eccellenza italiana.

Amedeo Pisciolini