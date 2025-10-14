Acqualagna ritrova il suo re. Tartufo: più qualità e prezzi giù

ROMA

Giù il prezzo, su la qualità, e aumento del giro di affari e dei consumi. Si annuncia come una edizione straordinaria la numero 60 della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Acqualagna, presentata ieri sera al Senato a Roma, con numeri molto promettenti: rispetto a un anno fa le quotazioni del tartufo sono praticamente dimezzate e per il momento oscillano tra le 1500 e le 2000 euro al chilo per il bianco pregiato, grazie a una stagione promettente: "Un tartufo che vola come l’immagine simbolo che abbiamo scelto, l’aquila reale che vive e nidifica nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, simbolo della salubrità di questo meraviglioso territorio", ha premesso il sindaco di Acqualagna, Pierluigi Grassi, aprendo la conferenza stampa a Roma, nella prestigiosa Sala "Caduti di Nassiriya" su iniziativa del senatore Questore Antonio De Poli, per il quale Acqualagna ha un peso economico straordinario: "Stiamo parlando di una delle eccellenze italiane, un biglietto da visita per tutto il mondo".

Il sindaco ha presentato una prima grande novità: il riconoscimento della fiera – in programma dall’1 novembre per tutto il mese – come evento internazionale nell’anno del 60° anniversario. "Una conferma importante per un evento volano dell’economia locale, che richiama migliaia e migliaia di visitatori che qui trovano un modello di accoglienza che funziona, basato su benessere e gusto".

Ricchissimo il programma presentato dall’assessore Pietro Barzotti e dalla consigliera Laura Sabbatini, con cookig show, laboratori per bambini, ricerca del tartufo con la guida di cavatore e l’aiuto del cane super esperto. Il centro sarà la storica piazza Mattei con la borsa del tartufo che quoterà ogni giorno il bianco pregiato, facendo da riferimento per i mercati internazionali: Acqualagna resta la capitale della commercializzazione, grazie alla presenza di aziende storiche, alcune delle quali erano ieri in Senato: Acqualagna Tartufi con Emanuela Bartolucci, Le Trifole Tartufi con Patrizia Ferri e Voglia di Tartufo con Mariangela Vincenzi e Massimo Rosati, esperte sul mercato di tartufo fresco e prodotti trasformati nonchè sulla borsa del tartufo. Raddoppia "Risto Tartufo" dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette a base di tartufo bianco. Nasce Truffle Bistrot, uno spazio raffinato dove assaggiare la cucina di qualità a cura del cuoco Samuele Ferri. La Piazza del Gusto (parte espositiva) apre alle tipicità locali, nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato e International Expo sarà un nuovo spazio che ospiterà produttori da tutto il mondo con le loro specialità locali.

Tra i più importanti appuntamenti c’è la Gara nazionale delle Città del Tartufo, che si disputerà sabato 8 e domenica 9 novembre tra le città italiane del tartufo e in collaborazione con l’Associazione nazionale Città del Tartufo e Pasta Luciana Mosconi. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo. Altra novità: "Culture di vigna tra Alba e Acqualagna, il valore della terra e della luce nei vini e nella letteratura", primo forum nazionale dei vini da tartufo (Salotto da gustare-2 novembre ore 12 e ore 18) per assaggiare e votare i vini che meglio valorizzano il tartufo, con letture tratte da Paolo Volponi e Cesare Pavese.

Davide Eusebi