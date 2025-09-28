Acqualagna si allea con la Spagna per le strategie del tartufo

Nasce una nuova cooperazione internazionale grazie al “Patto al Tartufo“ tra Acqualagna e la città spagnola di Sarrión. Ad annunciarlo il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi: "Un ponte culturale tra due realtà simbolo nella produzione del pregiato re della tavola capace di unire le eccellenze di due territori distanti con progetti concreti che danno forma a collaborazioni innovative. Nell’anno delle celebrazioni del 60° anniversario – spiega il primo cittadino – Acqualagna apre al mondo con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni con città che condividono lo stesso percorso fondato sulla conoscenza, sulla sostenibilità e sull’innovazione. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 2025, non solo ospiterà produttori da tutto il mondo con le loro specialità locali alle quali sarà destinata un’area speciale all’interno della Fiera con il nome di International Expo, ma sarà destinazione di un progetto di scambio culturale europeo che prevede la visita del sindaco di Sarrión, Estefanía Doñate Adán, con una delegazione spagnola, che fa parte della Confraternita gastronomica del Tartufo Nero. Le date sono il 15 e 16 novembre e la visita riguarderà esperienza nelle tartufaie, immersione nella natura alla Riserva del Furlo, seminario di settore durante la Fiera e cooking show finale con due chef noti della scena gastronomica spagnola: Manolo Górriz e Pilar Torán, del ristorante Los Leones di Rubielos de Mora".

Per l’occasione è stato invitato a partecipare anche il sindaco di Alba, Alberto Gatto. "L’obiettivo – aggiunge il sindaco Grassi – è di stringere un rapporto di amicizia con una realtà considerata una delle più importanti economie agricole basate sulla tartuficoltura e la produzione di tartufo nero pregiato che ogni anno celebra la Fiera Internazionale del Tartufo Nero di Sarrión, conosciuta come Fitruf che ospita circa 20mila visitatori. Acqualagna inizia il suo percorso verso la nuova dimensione internazionale che la Regione Marche ha voluto riconoscerle. Per questa iniziativa si ringrazia Luigi Gregori, già direttore del centro di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado, che, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie di Acqualagna, accompagneranno durante la nostra fiera questa importante iniziativa".

Amedeo Pisciolini