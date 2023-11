Acqualagna, ultimo giro di profumi. E c’è il matrimonio con la casciotta

Dopo la visita di Giorgia Meloni, la fiera del tartufo bianco pregiato di Acqualagna incassa anche il ringraziamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il dono dei tartufi ricevuto da parte del sindaco Lisi, "con gli auguri più grandi di un buon lavoro". Tra i momenti clou della giornata, alle 18 c’è il cooking show di Giuseppe Portanova che cucinerà animella di vitello alla brace, cicoria ripassata, casciotta d’Urbino e tartufo bianco di Acqualagna. In abbinamento i vini dell’Istituto Marchigiano Tutela Vini. Il tartufo è offerto dall’azienda "Le Trifole" e il costo è di 20 euro (info e prenotazioni 334 2526561). Il prossimo 25 novembre nel programma "Top" di Rai due, casciotta e tartufo di Acqualagna avranno una bella vetrina. Dice il coordinatore del Consorzio Caciotta d’Urbino Paolo Cesaretti: "Abbiamo uno dei formaggi italiani tipici più antichi, le sue origini risalgono al ’500 nasce da una miscela di latte ovino e vaccino. Michelangelo si faceva mandare a Roma questo straordinario prodotto che lui stesso produceva nel suo terreno di Casteldurante. Era l’Urbino, un sensale, a portaglieglo, di qui il nome Casciotta d’Urbino". Tanti gli ospiti della fiera, tra gli altri l’imprenditore Oscar Farinetti che ha voluto sottolineare: " Acqualagna ha lavorato benissimo in questi anni per arrivare a essere la n° 2 dopo Alba, che ha un vantaggio storico perché la sua Fiera è nata nel 1946". I prezzi al momento variano da 2mila euro kg per le pezzature più piccole fino ai 3-4 mila euro al kg per tartufi dai 30-60 grammi a salire. Alcuni prodotti sono "volati" ieri anche nel Sud est asiatico (Singapore), oltre che nei paesi degli Emirati Arabi ed europei. Oggi alle ore 11 al Salotto da Gustare si presenta il libro "L’Italia al tartufo" a cura di Gianluca Carrabs (Typimedia Editore, 2023). Alle ore 15 scuola di cucina dedicata ai bambini dal titolo ‘Le mani in pasta’ a cura dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani. In piazza Mattei, alle ore 16.30, presentazione del video sul Ballo del Tartufo con la coreografia delle hit Joey e Rina. Alle 18.30 al Teatro Conti, spettacolo teatrale "La Via di Casa" tratto dal diario di Marco Damiani, "Sventura di un giovane per il tempo di 11 anni: 1860-1871". E’ la storia vera di Marco Damiani, giovane contadino di Acqualagna che a metà ‘800 prese parte alla "Breccia di Porta Pia". Domani alle 11 al Teatro Conti consegna del Premio ‘Enrico Mattei Città di Acqualagna: l’uomo, l’imprenditore" a Enrico Loccioni, fondatore della Loccioni Group.