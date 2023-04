Acquaroli: ecco il nuovo piano I sindacati: "Contrastare la crisi dei Pronto soccorso"

Se lo staff del presidente della Regione Francesco Acquaroli aveva puntato su un avvio regionale soft della presentazione della bozza del piano socio sanitario, la scelta di partire senza fanfare e tamburi dall’Ast 1 è stata sicuramente la più azzeccata. Nessun parapiglia nemmeno da parte degli amministratori locali, compresi quelli a cui non è stato consentita la partecipazione all’assemblea. Come i consiglieri regionali del Pd Andrea Biancani e Micaela Vitri che hanno definito l’avvio come "un brutto inizio". E i consiglieri comunali di centro destra Giulia Marchionni e Michele Redaelli rimasti fuori dalla porta.

Se all’assessore e vice presidente Filippo Saltamartini è stata affidata l’organizzazione tecnica dell’appuntamento, proprio la massiccia presenza dello staff del presidente avvalorava la tesi dell’importanza del confronto. Il capo di gabinetto Fabio Pistarelli, la portavoce Eleonora Conforti, il segretario regionale Mario Becchetti tutti schierati uno a fianco all’altro a ribadire qual è l’equilibrio del potere anche a livello sanitario. D’altra parte si tratta dello stesso staff dirigenziale che ancora non ha prodotto l’avvio dell’accordo per la progettazione del progetto del nuovo ospedale di Muraglia.

Mentre il presidente trovava al suo fianco il vice presidente Filippo Saltamartini, l’assessore Francesco Baldelli e il commissario responsabile della Ast 1 Gilberto Gentili. Con l’idea di partenza che questo piano è molto importante per la giunta regionale, anche in proiezione futura. "Vogliamo condividere il contenuto del piano socio sanitario – dice in apertura Saltamartini affiancato tecnicamente da Marco Pompili – ma devo dire che quando ho chiesto ai sanitari di indicarmi modifiche al piano socio sanitario pre esistente non ho avuto nessuna risposta. Se dovessi chiedere a questa assemblea se qualcuno lo conosce nessuno alzerà la mano. Noi ci terremo a cambiare metodo operativo: la differenza rispetto al passato parte dall’identificazione delle prestazioni richieste dai territori. In particolare da questa provincia che è caratterizzata da un particolare fenomeno di mobilità passiva verso l’Emila-Romagna". Ciò comporta un duplice danno: cittadini non fruiscono di servizi e contemporaneamente portano fuori regione risorse del bilancio marchigiano. Se Palmiro Ucchielli, Francesca Paolucci, Domenico Pascuzzi hanno ribadito la necessità di un riequilibrio territoriale, i sindacati confederali hanno letto per bene le bozze: "Quella che appare, in prima lettura, è un’impostazione quasi esclusivamente descrittiva – sottolineano Cgil, Cisl e Uil – rispetto alla situazione del servizio sanitario. Sembra mancare l’aspetto più propriamente programmatorio che invece dovrebbe rappresentare elemento centrale. E’ necessaria l’adozione di un nuovo piano regionale di governo dei tempi di attesa per visite, prestazioni e ricoveri, che definisca regole certe. Decisivi sono il rafforzamento e la riqualificazione della rete dell’emergenza urgenza per contrastare la crisi dei Pronti Soccorso, definendo in modo più preciso il ruolo delle Case e degli Ospedali di comunità. In più serve uno strumento di sostegno ad assistiti e famiglie in disagio economico che sostituisca l’attuale Fondo regionale di solidarietà".

