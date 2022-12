Acquaroli: "Finanziamenti per la Pedemontana"

La strada Pedemontana sarà prolungata verso nord e arriveranno 150 milioni per l’adeguamento del traforo della Guinza, propedeutico all’apertura della prima canna. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, spiegando che martedì il Cipess (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica), durante la riunione presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha stanziato fondi per la prosecuzione dei cantieri. "Sono state attivate opere infrastrutturali per le Marche per oltre 430 milioni di euro, di cui oltre 200 stati stanziati dal Governo Meloni – spiega –. Investimenti importantissimi per la nostra regione, come mai accaduto in così poco tempo. Con il Fondo di progettazione saranno finanziati i progetti per il prolungamento della Pedemontana verso nord, nei tratti Fabriano-Sassoferrato, Fossombrone-Sassoferrato, Carpegna-Lunano e Lunano-Sant’Angelo. Il piano è dotare le Marche di una arteria veloce, che da nord arrivi a sud e si colleghi all’Abruzzo. Una strada a ridosso degli Appennini che agevoli i collegamenti nelle aree interne, alleggerisca l’autostrada e sia un volano di sviluppo per l’entroterra. Tra le opere finanziate, c’è uno stanziamento di 150 milioni di euro per l’adeguamento della galleria della Guinza, propedeutico all’apertura della prima canna. Entro il 31 dicembre, inoltre, è prevista la consegna del progetto per la seconda. Uno straordinario risultato per il quale ringrazio Giorgia Meloni, il Governo e le forze della coalizione, oltre ad Anas e alla Regione".

A riguardo della Pedemontana, il presidente e il vicepresidente vicario dell’associazione Urbino Capoluogo, Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, affermano: "Finalmente una buona notizia per la viabilità del Montefeltro. Proprio di recente avevamo tenuto un incontro sul rilancio della Pedemontana, a cui avevano partecipato, tra gli altri, il sindaco di Carpegna e il presidente della Provincia. Il confronto era stato anche definito “visionario“, invece eravamo stati coraggiosi e previdenti, per cui ora ci aggiungiamo alla soddisfazione espressa da Acquaroli e dall’assessore alle Infrastrutture, Francesco Baldelli. All’incontro c’era anche Stefano Canti, segretario di Stato per il Territorio di San Marino, perché siamo convinti che la Pedemontana debba prima o poi arrivare pure alla vicina Repubblica, in cui, tra l’altro, tanti frontalieri vanno ogni giorno per lavoro".

Nicola Petricca