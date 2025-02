Acquaroli: "Io ministro? Folle, resto nelle Marche"

Francesco Acquaroli promosso ministro al turismo al posto di Daniela Santanchè nel caso in cui lei venisse rinviata a giudizio: una scelta che la premier Giorgia Meloni farebbe anche per scongiurare la possibile sconfitta del governatore, suo fedelissimo, alle prossime regionali marchigiane: è questa l’ipotesi che circola da qualche giorno e che ieri è stata rilanciata dal Fatto Quotidiano. Fantapolitica? Sembra di sì. E questo anche al di là della smentita ufficiale che ieri è stata inviata via social dallo stesso Acquaroli: "Leggo ipotesi fantasiose riguardo ad un mio approdo in altri livelli di responsabilità istituzionale – ha scritto il presidente della Regione –. Non so quale mente perversa abbia potuto partorirle. Sono nelle Marche e resto nelle Marche per continuare il lavoro iniziato e con la determinazione di portarlo a compimento. Tutto il resto appartiene solo alla fantapolitica, utile a riempire qualche pagina di giornale".

Di voci su una possibile staffetta ne girano diverse da mesi e vedono protagonisti – come possibili candidati alternativi ad Acquaroli – soprattutto Guido Castelli, ora commissario alla ricostruzione post terremoto, e Mirco Carloni, deputato e presidente della commissione agricoltura. Ma di voci si tratta. A dire di Acquaroli, peraltro, totalmente infondate.