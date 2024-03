Acquaroli: "Io soffro Ricci?. No, penso solo lavorare"

In occasione della presentazione di Marco Lanzi a candidato sindaco per il centrodestra i leader dei partiti in coalizione – F’dI, Lega, Forza Italia, Udc, Civici Marche – si sono tolti più di un sasso dalla scarpa dilettandosi nel tiro al piccione contro il leader dem, Matteo Ricci. Casus belli è stata l’esternazione di Ricci che in tournee a Pergola per presentare il suo libro “Pane e politica“ ha osservato quanto Acquaroli lo soffra, sostenendo, quindi di poter essere un avversario temibile alle regionali. "Chiedo un grande applauso per il nostro presidente Francesco Acquaroli – ha detto, ieri l’assessore Francesco Baldelli –: è il primo che ha sfidato il potere che non voleva costruire un nuovo ospedale a Pesaro e di cui i pesaresi hanno diritto e bisogno. Noi delle cappe non abbiamo paura. Soprattutto abbiamo scelto Lanzi perché il centrodestra sceglie il candidato a sindaco di Pesaro; non abbiamo in mente di scegliere il candidato alla presidenza della Regione perché qualcuno è rimasto disoccupato in questa città. Ho ascoltato l’intervento dell’assessore Aguzzi: emerge la sintonia della giunta Acquaroli per fare di Pesaro, il capoluogo di provincia come Pesaro merita. La giunta regionale in poco più di 36 mesi ha portato in questa città circa 300milioni di euro, tra cui i 206milioni di euro per il nuovo ospedale. A giorni avrete la notizia dal presidente Acquaroli dell’assegnazione dell’appalto. La nostra forza politica non ne parla dal 1969 per avere argomenti elettorali e prendere in giro i pesaresi. Noi gli ospedali li realizziamo". Poi un ulteriore impegno: "Il nostro presidente Acquaroli non ha voluto sottoscrivere la convenzione con Società Autostrade fino a quando non fosse stato previsto il raddoppio dell’Interquartieri. Abbiamo difeso l’opera compensativa che era stata stralciata. Da assessore alle infrastrutture posso garantire che qualora le risorse non fossero sufficienti per realizzare il raddoppio dell’Interquartieri, la Regione interverrà".

Sorvolando le polemiche, il Governatore Acquaroli ha detto: "Pesaro è fondamentale per la crescita delle Marche. L’esito delle amministrative a Pesaro non orienta l’esito delle future elezioni regionali". Per Acquaroli i risultati delle amministrative non prefigurano nulla di diverso del favore dei pesaresi per il migliore candidato a sindaco. Per il governatore non bisogna strumentalizzare i risultati per farne una lettura in base alle proprie convenienze. "A chi mi chiede se “Soffro Ricci“ – ha concluso – replico che sono sereno: penso a lavorare e sono concentrato per il bene della Regione e dei territori. Le affermazioni di Ricci, evidentemente esprimono la sua sensazione, ma non mi toccano".

Solidea Vitali Rosati