Acquaroli ospite al Premio Rotondi: "Esempio straordinario per la cultura"

L’auditorium comunale di Sassocorvaro ha ospitato l’edizione 2025 del Premio Rotondi ai salvatori dell’arte. La cerimonia di consegna dei premi si è spostata lì in attesa della riapertura della Rocca Ubaldinesca dove stanno installando l’ascensore. Il premio nasce nel 1997 su idea del giornalista Salvatore Giannella e prende il nome dal soprintendente di Urbino, Pasquale Rotondi, che coordinò l’operazione Salvataggio dei capolavori dell’arte italiana nel Montefeltro Marchigiano durante la seconda Guerra Mondiale. Ogni anno, da 28 anni, questo riconoscimento viene assegnato ai personaggi che si sono distinti per azioni esemplari nel salvataggio nella tutela e nella divulgazione del patrimonio artistico nazionale e internazionale. I premiati: Jean-Baptiste Humbert, Philippe Villeneuve, Filippo Demma, Daniele Sacco; Lauretta Colonnelli, Elena e Matteo Bruzzo, Regione Toscana, Anna Maria Ambrosini Massari, Rosaria e Girolamo Devanna.

Presente alla cerimonia anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "Quello che ha fatto Rotondi per la cultura italiana e la bellezza è un qualcosa di straordinario. Un patrimonio salvato, messo in sicurezza e restituito è un messaggio che oggi, oltre a consegnarci un patrimonio conservato, testimonia la grandezza e fa dell’Italia una nazione con un patrimonio culturale invidiato in tutto il mondo. Credo che noi dovremmo farne un volano di sviluppo. La cultura e il nostro patrimonio, l’opera di Pasquale Rotondi, sono un messaggio per la formazione di tutti noi. Da preservare e custodire".

L’edizione 2025 del Premio Rotondi ai salvatori dell’Arte si conclude oggi. Questa mattina all’auditorium comunale ‘Fabiani - Comunian Schiesari’ di Carpegna alle 10 ci sarà l’evento ‘Incontro sull’operazione salvataggio nell’abbazia di Montevergine della Sacra Sindone’. Proiezione del docu-film ‘Il miracolo di Montevergine’. A cui seguirà il riconoscimento all’Abate e al sindaco di Mercogliano (Avellino) da parte delle amministrazioni comunali di Carpegna e Sassocorvaro Auditore.