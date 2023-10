Acquaroli: Salvi è il sottosegretario. L’ex primario di Torrette in giunta. Affiancherà Saltamartini sulla sanità

L’esecutivo regionale guidato dal governatore Francesco Acquaroli ha il suo primo sottosegretario da quando esiste l’Ente: è il dottore Aldo Salvi, fino a poco tempo fa a capo del reparto d’urgenza dell’ospedale di Torrette. Una scelta che concede visibilità, come negli accordi, ai Civici di Paolo Mattei ai quali spettava quella casella dopo una serie di passi in avanti e indietro con le altre forze di centrodestra al governo della Regione. La nomina di Salvi, che dovrà essere ratificata nelle prossime settimane dopo che sarà concluso l’iter burocratico per l’istitutizone della figura del sottosegretario, chiude di fatto il periodo di fibrillazioni interne alla coalizione. Una "crisi" aperta dalla Lega ma che in realtà sembrava più che altro una resa dei conti all’interno del partito. E alla fine? Si potrebbe dire: tanto rumore per nulla. Anzi, il partito di Salvini in realtà è rimasto con un pugno di mosche in mano, o almeno quella frangia che fa capo alla segretaria regionale, l’onorevole Giorgia Latini. Si era partiti qualche settimana fa con una richiesta di cambiare completamente i rappresentanti ingiunta della Lega.

Una richiesta che la Latini aveva sbandierato ancor prima di avvisare il governatore Acquaroli. Il quale a quel punto ha messo i paletti ben saldi: l’assessore alla Sanità e vice presidente Filippo Saltamartini era intoccabile, mentre per Andrea Antonini e Chiara Biondi non si capiva la necessità di un cambio a poco meno di due anni dal voto. Davanti ai primi niet di Acquaroli, anche il gruppo regionale del partito ha mostrato insofferenza verso la linea intrapresa dalla Latini a tal punto da chiudere l’ipotesi di "rimpasto" interno con una dichiarazione del capogruppo Renzo Marinelli che, di fatto, sconfessava la linea della segretaria regionale.

Poi il silenzio. L’onorevole Latini si era limitata a dire che la vicenda era passata ai piani più alti, vale a dire a Roma. Ancora silenzio anche se era chiaro che la forzatura della Lega nelle Marche molto probabilmente aveva infastidito non poco la premier Meloni che ha portato sempre come esempio il governo guidato da Acquaroli. Poi le prime dichiarazioni di qualche giorno fa che davano come risolta la questione e con un centrodestra compatto al fianco del presidente. Solo qualche spiffero sulla possibilità che la Latini la potesse spuntarte almeno con un sottosegretario nuovo.

Nulla da fare. Questa figura è appannaggio, come promesso a Mattei, dei Civici i quali hanno scelto un professionista della sanità che dovrebbe affiancare l’assessore Saltamartini in particolare sulla difficile situazione delle liste d’attesa e nel dettaglio sulla gestione delle emergenze e delle ospedalizzazioni.

Una nomina, quella di Salvi, che rinforza anche il capoluogo di regione che fino a oggi non aveva nessun esponente nell’esecutivo. Non solo, sempre Salvi, nella primavera appena trascorsa, si era schierato al fianco di Daniele Silvetti nella corsa alla guida della città partecipando alla prima vittoria del centrodestra nel capoluogo di regione.

Alfredo Quarta