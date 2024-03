"Acquaroli venga a parlare di sanità"

Il gruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, composto dal leader Anteo Bonacorsi e dai suoi colleghi Marco Gentili, Alessandro Tonelli, Samuele Mancini e Luisa Cecarini, ha chiesto la convocazione di una seduta consiliare monotematica sulla sanità con la presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore Filippo Saltamartini. Un’istanza che scaturisce – evidenza una nota degli artefici - "dalla forte preoccupazione relativa alla gestione della sanità marchigiana e che, al di la di mere campagne elettorali e spot di propaganda, vuole cercare di capire e far capire ai nostri concittadini il reale stato di salute di uno strumento, il Servizio Sanitario Nazionale, che riteniamo uno dei primi cardini della democrazia".

Il capogruppo di opposizione Anteo Bonaccorsi evidenzia: "siamo quindi in attesa di conoscere la data di questo evento in cui cercheremo di capire quale sarà il futuro delle strutture sul nostro territorio di competenza come ambito sociale e di valutare le prospettive che pone in essere il nuovo piano socio sanitario regionale. Il futuro di un ospedale regionale, come Torrette, non è di esclusiva competenza di Ancona e del suo territorio, ma dell’intera regione. La democrazia di questo paese passa anche e soprattutto attraverso un servizio sanitario nazionale e pubblico. Il privato, ancorché necessario e utile, deve affiancarlo e non sostituirlo". Fra i temi che il gruppo di minoranza chiede di trattare in consiglio figurano tutti i servizi prestati all’interno dell’ex ospedale.

s.fr.