Acquazzone, sottopasso al Lido di nuovo allagato

Sottopasso del Lido di nuovo allagato dopo l’acquazzone della tarda mattina di ieri. A chi si è lamentato per il mancato funzionamento della vasca di raccolta delle acque piovane costruita sotto piazzale Amendola, ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori: "L’impianto funziona benissimo, dopo l’acquazzone, in 15 minuti sono caduti 15 millimetri di pioggia, è partita solo la prima pompa. I tecnici stanno facendo i controlli dei livelli dell’acqua per l’automatica entrata in azione anche delle altre due pompe". Nonostante l’acqua nel sottopasso non ci sono state segnalazioni in Comune o alla Polizia locale, né è stato necessario chiudere al traffico il sottopasso. L’opera è da sempre sotto osservazione da parte dell’opposizione per le modalità e i ritardi di realizzazione, convinti che non funzioni come dovrebbe. "La spiegazione dell’assessore – commenta il capogruppo della Lega Gianluca Ilari – è surreale, ci auguriamo che sia un problema transitorio e soprattutto che, visti i solidi spesi, non comporti un ulteriore esborso da parte del Comune. Comunque il tempo sarà galantuomo e ci dirà come stanno realmente le cose".