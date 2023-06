Acque pulite, balneazione libera Si spegne la psicosi partita sul web

di Giorgia Monticelli

"Non ci sono state ulteriori comunicazioni dall’Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche), di conseguenza non è in atto alcun divieto di balneazione, e noi bagnini ci attendiamo ai fatti".

Paolo Sorace, rappresentante del consorzio Bagnini di Levante, prova a mettere un punto alla psicosi creatasi durante le ultime ore in riferimento alle acque Pesaresi, che ha visto generarsi anche sul web, e sotto gli ombrelloni, una paura riferita alla presunta non sicurezza sanitaria dell’acqua delle nostre spiagge a causa dell’alluvione delle scorse settimane in Romagna. Timori assolutamente respinti dal sindaco Ricci che rassicura: "non ci sono problemi di balneabilità a Pesaro. Ho avuto piena conferma di questo da parte di Arpam che ha effettuato le analisi".

Tra i bagnini, però, la voce è arrivata forte e chiara e non sono stati pochi i bagnanti che in questi giorni hanno chiesto ulteriori conferme: "In effetti, alcuni clienti ci hanno domandato se si potesse fare il bagno in spiaggia e noi abbiamo risposto attenendoci ai dati – dice il bagnino Matteo Facondini, che ha ufficialmente iniziato la sua quinta stagione a Bagni Irene -. Tutti i bagnanti possono fare il bagno senza preoccupazioni, non essendoci arrivate contro indicazioni dall’Ente che effettua le dovute analisi".

Rimangono comunque continui i lavori di pulizia svolti dai singoli bagnini sulle spiagge che durante le giornate di lavoro, armati di cariole, raccolgono i detriti di legname che si depositano a riva. Un fenomeno in aumento dopo il maltempo delle scorse settimane.

“Il mare sta ancora spurgando alcuni detriti naturali accumulati dopo l’alluvione - dice Stefano Tamburini di Palm Beach -. Non siamo noi a fare le analisi ai nostri mari quindi possiamo solo attenerci alle parole di chi le svolge, persone che hanno competenza. Noi - continua Tamburini - diciamo ai nostri clienti di non preoccuparsi perché se fosse stata riscontrata qualche anomalia ci sarebbe stato notificato. Non stiamo a fasciarci la testa e godiamoci questi giorni di bel tempo".

Una paura che è arrivata fino alle spiagge di Gabicce Mare, dove il sindaco Pascuzzi si è subito mobilitato ad una risposta: "Tutto perfettamente nella norma, come dimostrano anche le analisi effettuate nei nostri mari. Turisti e residenti possono quindi, senza preoccupazioni, tornare a godersi la spiaggia e il mare. Nella nostra vicina Cattolica – aggiunge – le ultime analisi sono state fatte il 30 maggio 2023 e hanno dato esito, mi ha riferito la sindaca Foronchi, perfetto. Quindi, nessun allarmismo e diamo il via alla stagione estiva".