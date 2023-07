Acquedotto Club, il nuovo locale di Pesaro, aperto dalle 19 all'1 di notte!

Ottocento metri quadrati di coperto tra bar e tre piste da ballo immersi in duemilacinquecento metri quadrati di giardino, per tre quarti, alberato: sono le dimensioni dell’“Acquedotto club“, il nuovo locale che aprirà in città, dietro al teatro della Piccola Ribalta. "Il nuovo locale in via dell’Aquedotto ha avuto “l’inizio lavori“ a maggio – dice Matteo Dini, detto Dyno, tra i fondatori del progetto Acquedotto Club –. Delle potenzialità di questo nuovo luogo pensato per la movida pesarese si avrà un assaggio con il cartellone eventi pronto a partire questa estate. A luglio apriremo al pubblico con quattro eventi, tutti allestiti all’esterno. Alla fine della stagione turistica riprenderemo il cantiere che rivoluzionerà l’attuale stabile (era la vecchia stazione di pompaggio dell’acqua al servizio dell’acquedotto urbano, ndr) trasformandolo in un locale di pubblico spettacolo. Non sarà una discoteca, ma un club dal design unico". L’ingresso del locale, infatti, conserverà elementi di archeologia industriale. A quando sarà l’inaugurazione? "Se tutto va bene – dice Dini – pensiamo di farcela per Capodanno 20242025". Una nota caratteristica, tanto del cartellone estivo, quanto della futura attività sono gli orari. "Vero – conferma Dini –. In linea con i network inernazionali del divertimento, pensiamo alla Spagna, anche noi proporremo un day time serale: apriremo dalle 19 all’una di notte. Vogliamo spostare gli orari del divertimento: eviterà a molti genitori di stare con il patema d’animo fino al sei di mattina".

Solidea Vitali Rosati