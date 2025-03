Acquedotto interrotto: problemi a catena per un giorno

Disagi tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato per la mancanza di acqua di rete nei comuni di Urbino e Fermignano. La causa della mancanza di acqua dai rubinetti è stata presto individuata in una rottura della rete idrica che proviene dal Monte Nerone, la principale direttrice per il rifornimento potabile dell’alta valle del Metauro e della città ducale. Le prime avvisaglie dell’interruzione sono arrivate intorno alle 17,30 con le zone di Mazzaferro, centro storico e Calpino a secco. Marche Multiservizi, gestore del servizio idrico, si è subito messa all’opera per risolvere il problema e, da un primo controllo, il guasto sembrava risolvibile in circa tre ore. A causa della complessità dell’intervento però i lavori si sono protratti più a lungo e nella maggior parte della città l’acqua è tornata nella notte, in altre sabato mattina. Lo stesso problema si è registrato anche in comune di Fermignano dove è stata posizionata una autobotte a disposizione dei cittadini in piazza Garibaldi. Qui alcune utenze hanno ricominciato ad avere acqua dai rubinetti intorno alle 23 mentre per altre si è dovuto attendere la mattinata di ieri. A metà mattina di ieri il servizio era stato ristabilito ovunque.

Andrea Angelini