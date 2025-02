Acquedotto, interruzioni per i lavori

Marche Multiservizi comunica che sono in programma lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete idrica nel Comune di Pesaro in località Borgo Santa Maria e a Gabicce Mare. Lunedì interruzioni dell’erogazione tra le ore 9 e le 17 nelle vie Monte Catria, Monte Nerone, Monte Titano, Monte Bianco, Monte Amiata, Monte Vettore, Monte Rosa, Monte Subasio, Monte Cervino, Strada del Montefeltro (dal civico 107 al 171). Sempre lunedì dalle 8 alle 17 interruzioni a Gabicce Mare nelle vie: Mameli, Fratelli Cairoli, Romagna, Rossini, della Pace, don Sturzo, Togliatti, Strada Pozzo. Marche Multiservizi farà il possibile per contenere al massimo i tempi di intervento. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Numero Verde 800.600.999 (servizio gratuito sia da rete fissa che da telefonia mobile): da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e oggi dalle ore 8 alle ore 13.