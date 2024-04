Acquedotto ko nel giorno di Pasqua a Mazzaferro

Una Pasqua senz’acqua l’altro ieri per i cittadini del quartiere di Mazzaferro: proprio all’incrocio tra la strada nazionale di Bocca Trabaria e via Sacco e Vanzetti, la via principale di accesso al quartiere, si è rotta una voluminosa conduttura, e chi passava poteva vedere chiaramente lo zampillo d’acqua spruzzare.

I tecnici di Marche Multiservizi sono intervenuti e hanno lavorato da metà mattina fino al pomeriggio inoltrato, riparando con rapidità la rottura ma ovviamente chiudendo la fornitura idrica a valle, con l’effetto che nelle cucine dei Mazzaferresi l’acqua di rubinetto è mancata fino alle 17 circa, quando gradualmente è tornata a scorrere nelle tubature. I residenti non sono nuovi a questi disagi: diversi hanno ricordato che in quel punto periodicamente si verificano perdite e la condotta dev’essere riparata.

Si tratta di un tratto “fragile“ dell’acquedotto.

g. v.