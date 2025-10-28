Acquedotto: maxi restyling: "Ottenuti 22 milioni di fondi. Rinnoveremo le condotte"

L’acquedotto del ’79 cambia pelle. Marche Multiservizi si è aggiudicata un finanziamento che l’azienda definisce storico da 22,6 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rifare il principale acquedotto provinciale. L’intervento, inserito nel Piano nazionale per gli interventi infrastrutturali e la sicurezza del settore idrico, riguarda la condotta che alimenta Pesaro, Fano e l’intera vallata del Foglia e del basso Metauro, assicurando acqua potabile a circa 250mila cittadini. Tra oltre 500 proposte pervenute a Roma, 418 sono state ritenute ammissibili e solo 75 finanziate nel primo stralcio del Piano. In due anni Marche Multiservizi, ha intercettato 45 milioni di finanziamenti. L’acquedotto in questione ha una lunga storia alle spalle.

Costruito negli anni Settanta e messo in funzione nel 1984, serve oggi come dorsale principale del sistema idrico provinciale. Dopo quarant’anni di servizio, le tubazioni mostrano i segni del tempo: rotture frequenti, interventi d’emergenza, disagi per famiglie e attività economiche. Il nuovo progetto prevede un intervento innovativo: il re-lining strutturale, cioè un risanamento interno delle tubature senza bisogno di scavare. In pratica, un "tubo nuovo dentro il vecchio", una tecnologia "no-dig" che permette di rinnovare le condotte senza smantellare l’infrastruttura esistente. Con i fondi appena ottenuti si potrà rinnovare quasi metà del tracciato, circa 14 chilometri, tra Colli al Metauro e il serbatoio di San Gaetano di Pesaro. Il tutto è stato illustrato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’azienda.

"I temi della carenza idrica e dei cambiamenti climatici diventano sempre più urgenti anche nella nostra provincia e per affrontarli occorrono decisioni strategiche ed investimenti – ha spiegato il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti – Grazie a questo progetto andremo ad aumentare la resilienza infrastrutturale del sistema idrico, daremo maggiore continuità al servizio di fornitura dell’acqua e ridurremo i disagi legati ad eventuali rotture con i conseguenti vantaggi che ne deriveranno per cittadini ed attività economiche a cominciare da quelle del settore turistico".

"Un risultato straordinario che vede Marche Multiservizi come soggetto attuatore e l’Aato 1 Marche Nord come soggetto proponente: un’opportunità ‘storica’ per questo territorio – ha aggiunto l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli –. Un risultato ottenuto grazie alla professionalità della nostra struttura e alla solidità e al know how del Gruppo di cui facciamo parte".

I lavori oggetto del finanziamento dovrebbero partire entro la fine del 2026. "Il progetto complessivo presentato da Mms prevede 4 linee di intervento – si legge in una nota -: re-lining strutturale dell’acquedotto principale; potenziamento del sistema di serbatoi di San Gaetano; nuova vasca di accumulo al potabilizzatore di San Francesco; interconnessione del pozzo di Sant’Anna con l’acquedotto principale".