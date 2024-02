Acquedotto, mezza città a secco. Riparazione d’emergenza nella notte

Si è rotto l’acquedotto di Pesaro. I rubinetti delle case di mezza città sono rimasti a secco a cominciare dalle 18 di ieri. C’è stato anche un altro risvolto: i piani alti, venendo meno l’acqua, hanno avuto problemi col riscaldamento che non poteva più contare sulla pressione. Alcune zone più basse hanno avuto l’acqua più a lungo, almeno fino alle 22. Marche Multiservizi ha dato l’allarte alle 18 di ieri pomeriggio scrivendo questo: "Nel primo pomeriggio si è verificata una rottura alla condotta di distribuzione in uscita dal serbatoio di San Gaetano che praticamente alimenta tutta la città di Pesaro. Sul posto Marche Multiservizi è immediatamente intervenuta con tutti i mezzi ed il personale a disposizione tentando di risolvere tempestivamente il guasto ma l’entità del danno, che riguarda un pezzo fondamentale dell’infrastruttura (una valvola del peso di 60 quintali), ha costretto gli addetti Mms ad interrompere l’erogazione di acqua per alcune ore nella città per eseguire l’intervento di riparazione. Marche Multiservizi, che nel frattempo ha provveduto ad informare tutte le utenze sensibili (Ospedale, Case di riposo, Carcere etc.) sta lavorando per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini ed eseguire i lavori nel minor tempo possibile". Come sempre avviene, quando c’è la sospensione per un certo periodo dell’erogazione dell’acqua può accadere anche una nuova rottura subito dopo il riavvio del servizio per il "colpo di frusta" della condotta che, per buona parte, è ancora quella degli anni ottanta. E sono in occasioni come queste che ci si pone la domanda: perché la sostituzione di un metro di vecchia condotta avviene a ritmi lentissimi mentre si è velocissimi ogni anno a suddividere utili di Marce multiservizi da 15 milioni di euro? Perché una parte di quei soldi non viene impegnata nei lavori di sostituzione della condotta idrica, il che eviterebbe di far rimanere ogni tanto la città a secco sperando che il ripristino sia veloce.

Il guasto di ieri è molto importante. Non si risolve in poche ore. Quello che i tecnici hanno fatto ieri è stato quello di bypassare il guasto con una deviazione d’emergenza, ma sarà necessario cambiare la valvola e altri accessori usurati dal tempo per ripristinare il normale servizio idrico. E non sarà veloce.