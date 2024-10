Acquista tre Rolex per 25mila euro. Ma l’assegno circolare era falso

Ha acquistato tre Rolex su internet con un assegno circolare falsificato da 25mila euro. Il truffatore finisce nei guai e il pm chiede una pena di 9 mesi e 900 euro di multa. E’ il fatto di cui si è discusso ieri dinanzi al giudice monocratico. C.L., 26enne campano, difeso dall’avvocato Andrea Paponi, risponde di truffa per aver raggirato una donna del pesarese F.F. che aveva messo in vendita dei Rolex su un sito di oggetti usati. Il giovane l’ha contattata con un telefono intestato a una persona fittizia in risposta a un annuncio per la vendita di un Rolex Gmt da 10.900 euro. I due hanno iniziato una trattativa via chat e si sono accordati anche per altri due pezzi: un Rolex Date Just da donna e un Rolex Daytona, totale 25mila euro. E poi si sono dati appuntamento a casa della signora per concludere. Il 26enne, la signora e suo marito sono poi andati insieme in banca per fare i controlli sulla copertura dell’assegno. E qui entra in gioco un altro personaggio non identificato che, al telefono con l’operatore della banca, spacciandosi per un dipendente della banca che aveva emesso l’assegno circolare, è riuscito a intercettare la comunicazione confermando sia la copertura dell’assegno, sia il beneficiario, sia l’importo. Tutto è emerso quando la signora, dopo aver versato l’assegno contraffatto, ha consegnato i tre orologi.