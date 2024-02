Acquistata la fornace Volponi per 290mila euro. Ora pulizia e sistemazione della ciminiera

Urbino fa un altro passo verso l’acquisizione e riqualificazione dell’ex Fornace Volponi. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’accensione di un mutuo, per mezzo milione di euro, necessario per avviare l’operazione: 290mila euro (comprensivi di Iva) finanzieranno l’acquisto della fornace, dell’area edificabile e delle altre strutture già presenti, il resto coprirà il primo stralcio del progetto, con rimozione di parti pericolanti, bonifica dell’amianto e messa in sicurezza della ciminiera. "Non so come siano andate le trattative, ma è chiaro che l’acquisizione della Fornace Volponi a queste cifre sia un buon risultato per l’amministrazione e per la città – ha commentato Mario Rosati, capogruppo di Viva Urbino –. Siamo d’accordo sulla messa in sicurezza, però pensiamo che la parte progettuale successiva richieda tempi di riflessione tali da inserire in un contesto più ampio quanto si intende fare nell’area, evitando scelte affrettate". Dopo aver definito "risultato epocale" l’acquisto della fornace, il sindaco Maurizio Gambini ha fatto il punto sulle trattative e sui progetti: "L’ultima base d’asta, a novembre, era di 2.4 milioni di euro. Però erano diversi anni che stavo trattando e a chi faceva proposte, anche in Consiglio, chiedevo di non parlare della fornace finché era in mano privata, perché non faceva che aumentarne il valore. Per questo non potevamo presentare progetti prima. Ho trattato con diversi incaricati e ogni volta la base si è abbassata. A un certo punto ho percepito che la cosa fosse arrivata a conclusione e lì ho accelerato: nell’anno delle celebrazioni di Paolo Volponi, la città non avrebbe potuto offrire un più bel ricordo. Da oggi si apre un concorso di idee, seppur non formale, sapendo che possiamo formulare liberamente proposte, nell’ottica di una sostenibilità ambientale e finanziaria".

Contento per l’acquisto, soprattutto a tali cifre, è il capogruppo di Urbino e il Montefeltro, Giorgio Londei che sottolinea: "È positivo che nella delibera si parli della pulizia dell’area e della sistemazione immediata della ciminiera, come avevamo chiesto. Mi sembrava normale che, una volta acquisita, la si ripulisse, perché è lo specchio di Urbino, uno degli spazi più belli che abbiamo".

n. p.