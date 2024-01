Acquistato un mezzo refrigerato per arginare lo spreco alimentare

A Belforte all’Isauro nella piazza antistante la chiesa del paese e durante una partecipata cerimonia è stato inaugurato e benedetto dal parroco don Francesco Alessandrini il nuovo mezzo refrigerato acquistato dall’amministrazione comunale nel contesto del progetto “Stop allo spreco“.

"Stop allo spreco – spiega il vicesindaco Gianluigi Giovagnoli – è un progetto di sensibilizzazione, di riduzione dello spreco alimentare e sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, presentato pochissimi mesi fa nella sala consigliare del Comune di Belforte all’Isauro in apertura della 35ª edizione della Festa del Miele e dei prodotti autunnali che si è svolta nel mese di ottobre".

"Abbiamo portato a termine – aggiunge il sindaco Pier Paolo Pagliardini – un progetto che ha permesso al Comune di Belforte all’Isauro di dotarsi di un furgoncino refrigerato adatto al trasporto dei cibi e agli operatori delle associazioni di volontariato di formarsi per maneggiare correttamente gli alimenti. La volontà mia e della mia amministrazione è quella di unire la nostra comunità, coinvolgendo anche i comuni limitrofi, non solo sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare ma porre in essere una organizzazione tale da porre rimedio a tale disequilibrio sociale".

"Il tema dello spreco degli alimenti – continua Giovagnoli – colpisce ogni comune, ogni famiglia, ognuno di noi ed è rilevante sia sotto il profilo ambientale: produrre cibo significa sfruttare risorse, usare energia, che sotto il profilo etico-sociale, con la disparità che si crea tra chi spreca e chi non ha da mangiare per sostenere sé stesso e la propria famiglia. Con questo progetto e con la creazione di una rete di solidarietà di territorio si mettono in campo azioni che tendono verso la risoluzione di tali difficoltà. Le azioni progettuali che si stanno delineando partono dall’acquisto di un mezzo idoneo per il trasporto dei cibi, dalla formazione Haccp per gli operatori che sono coinvolti che si terrà nei prossimi mesi, fino ad arrivare al coinvolgimento delle attività commerciali che doneranno il cibo prossimo alla scadenza e che non è più commercializzabile".

"Abbiamo deciso – conclude il sindaco Pagliardini – di riconoscere alle attività commerciali una riduzione del 5% sulla Tari per incentivare le attività di Belforte a inserire circuito del progetto questi alimenti ma sarà fondamentale che si capisca ciò che c’è a fondamento di tali progettualità, ovvero lo spirito di collaborazione e di giustizia sociale, l’importanza di saper donare per il sostentamento di altri. Spero che gli esercizi commerciali e altre associazioni di volontariato dei comuni confinanti con Belforte all’Isauro ci aiutino a rendere questo progetto realtà!".

“Stop allo spreco“ è un progetto che ha visto partecipe oltre all’amministrazione comunale, il progettista Alice Cerpolini, la Caritas della Diocesi di San Marino-Montefeltro, la Pro Loco di Belforte, i Belfortissimi Aps, la Ginestra OdV, la Cooperativa La Macina Terre Alte Onlus ed è stato finanziato dalla Regione Marche.

Amedeo Pisciolini