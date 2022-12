Acquisti natalizi, segnali positivi dai commercianti del centro

Andiamo in centro a fare compere. Una esclamazione classica per le sessioni di shopping ma che viene usata anche per trovare il regalo di Natale più adatto. C’è anche una platea di tradizionalisti degli acquisti che preferisce la passeggiata e le vetrine fisiche anziché quelle digitali. Ma sopratutto come è andata a Urbino l’ultima corsa ai regali?

Un campione di commercianti del centro ci ha detto come va. Tutto sommato l’offerta ducale ha soddisfatto i visitatori e commercianti, anche se alcuni hanno registrato un calo rispetto all’ultimo Natale, che però era ancora legato ad alcune restrizioni Covid. Inoltre, quest’anno, c’era la lotteria organizzata dal Comune che, alcune settimane fa a inizio compere, era stata definita positiva come iniziativa dagli stessi negozianti.

Eugenio Ricciarini titolare dell’edicola “Il Chiosco“ e “Riccio Giocattoli“ in piazza della Repubblica ha aperto da poco anche uno shop online dove vende giochi. Un bilancio? "E’ andata discretamente. Ho notato una bella solidarietà da parte dei commercianti della città. Da poco ho ampliato la vendita di giocattoli. Ho fatto un investimento aprendo uno shop online. Anche la lotteria dei commercianti organizzata dal Comune è stata sicuramente una bella iniziativa. Lo scorso anno, è vero che avevo anche meno prodotti, ma il movimento è stato inferiore".

Stefano Gamba è invece uno storico commerciante del centro di Urbino con il suo “Emporio Gamba“ lungo i portici di Corso Garibaldi. "Mi ritengo molto soddisfatto perché dopo la pandemia c’è stata una ripresa ottima già dalla primavera estate, con molti turisti stranieri. Un trend che si è ripetuto anche con le vendite natalizie. Nella mia attività l’80% della merce è da uomo e siamo specializzati in maglieria e capispalla. Anche il reparto donna viene venduto bene, parte curata da mia moglie e mia figlia. La spesa media di ogni cliente è stata sui 50-100 euro complessivi, magari acquistando più prodotti. Sono positivo anche per il futuro".

"Tenendo conto delle percentuali della passate stagionI c’è un po’ di calo, circa il 20% – dice Paolo Lani di TuttoSport di via Mazzini –. Grossomodo sono le stesse stime nazionali. Lo scorso anno è stato molto buono, l’entusiasmo di poter uscire ha aiutato. Sicuramente gli aumenti generali hanno influito e quindi magari si spende meno: se prima compravi per 100 euro ora per 80. Il prodotto che piace di più ai nostri clienti? Abbiamo migliaia di articoli e quello che si vende meglio è una maglia giacca, disponibile in diversi modelli, in pile".

Apprezzato sempre il regalo enogastronomico, come conferma la storica “Degusteria Raffaello“ di via Bramante. "La vendita è andata sicuramente bene, leggermente inferiore rispetto al Natale 2021. Non possiamo lamentarci – esclama Valentino Gostoli –. Piace tutto, molto apprezzati i panettoni e i pandori artigianali con lievito madre. La qualità va sempre e tutti la cercano, infatti abbiamo avuto delle vendite continue".

Francesco Pierucci