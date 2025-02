’Action film’ in via Toscana: la polizia tratta col finto rapitore

Via Toscana come il set di una serie tv d’azione, quelle dove c’è il rapitore barricato dentro e il negoziatore fuori che cerca di convincerlo a far uscire l’ostaggio sano e salvo. Chi è passato ieri nella zona industriale di via Toscana potrebbe essersi preoccupato nel vedere una quarantina di agenti della polizia intorno ad un capannone industriale.

Si trattava di un’esercitazione, la prima nel suo genere fatta a Pesaro, e che mirava a ricreare uno scenario operativo che prevedeva l’attivazione del cosiddetto "negoziatore", figura quasi mitologica per tutti gli amanti dei polizieschi e che esiste davvero anzi, è prevista e codificata dal ministero dell’interno in caso di "eventi critici complessi". E gli ingredienti per il film d’azione ieri in via Toscana c’erano tutti. Al punto che qualche pesarese, sui social, si è pure preoccupato postando immagini dell’esercitazioni e chiedendosi cosa fosse successo. L’operazione di ieri è stata fatta ipotizzando uno scenario di pericolo, che può presentarsi, ad esempio, in caso di attacco terroristico oppure nell’ipotesi di un rapitore che si barrichi all’interno di un edificio con degli ostaggi. Un’ipotesi di questo tipo è quella che è stata ipotizzata ieri e che ha coinvolto circa venti agenti della questura di Pesaro e altrettanti agenti specializzati sempre della polizia. L’operazione ha coinvolto anche alcuni operatori della polizia locale e dei vigili del fuoco. La negoziazione per il rilascio dell’ostaggio è stata lunga e articolata ma poi, si sa, i buoni vincono e il rapitore si è arreso.

ant. mar.