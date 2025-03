Ad Acqualagna la Fiera regionale del tartufo nero

In questo fine settimana torna ad Acqualagna “il Carnevale al tartufo“ con sfilate in maschera e premi al tartufo e tante in specialità gastronomiche con la 40ª Fiera regionale del Nero pregiato. Oggi 1° marzo, alle ore 10, l’amministrazione comunale inaugura in località le Pianacce la prima tartufaia sperimentale di tartufo bianco, tartufo nero estivo e tartufo nero pregiato. La tartufaia verrà realizzata dal Comune in collaborazione con Anct (Associazione nazionale conduttori tartufaie). Domani giornata clou nel Centro storico e piazza Mattei: dalle ore 9 parte la Fiera con stand di tartufo fresco e di altri prodotti eno-gastronomici, norcineria, vini, miele e poi anche esposizioni di artigianato artistico locale e altri prodotti del territorio. Alle ore 9, nel campo sportivo “Marchetti“, si terrà la Gara di ricerca del tartufo, in collaborazione con Proloco Acqualagna e l’Associazione Nazionali Conduttori Tartufaie (info tel. 349 4058813 - 340 1481290). La giornata di domenica (ore 10 a Teatro Conti) avrà anche uno specifico focus sul settore con il convegno internazionale sulla tartuficoltura, in collaborazione con l’Anct dal titolo “La tartuficoltura: opportunità di sviluppo per l’agricoltura e anche per la libera ricerca“.

Nel pomeriggio alle ore 15 torna il Carnevale al tartufo, l’evento che unisce il profumo del tartufo nero pregiato alla festa in maschera più divertente dell’anno. un’esplosione di profumi e colori grazie alle sfilate mascherate, ai gruppi folcloristici, agli eventi musicali e ai balli di gruppi per le vie del centro storico con il lancio di caramelle e coriandoli.

Le novità più importanti di questa edizione sono i premi speciali al tartufo che verranno assegnati nel corso della giornata alle dieci maschere più belle.

Amedeo Pisciolini