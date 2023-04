Ad Apecchio arriveranno i campioni doc

L’associazione sportiva Viridissima, accogliendo la proposta avanzata da Veronica Sansuini, membro del direttivo della Nazionale Italiana Calcio Olimpionici (N.i.c.o.) è al lavoro per l’organizzazione, nelle giornate del 27 e 28 maggio, di iniziative a scopo solidale e sociale con la finalità di regalare un sorriso alle persone più "fragili". Per l’occasione non mancherà una partita fra vecchie glorie della Viridissima Apecchio e una rappresentativa della stessa Nazionale di Calcio Olimpionici, composta da ex campioni olimpionici, mondiali ed europei di vari sport. Tra questi, nomi del calibro di Roberto Cammarelle, medaglia d’oro di pugilato a Pechino 2008, Carlo Molfetta, medaglia d’oro di taekwondo a Londra 2012, Luigi Mastrangelo, pallavolista medaglia d’argento a Sidney 2000 e di bronzo a Londra 2012, Stefano Maniscalco, 2 volte campione del mondo di karate, e poi ex calciatori di serie A come Giuseppe Giannini, Bruno Giordano e Ubaldo Righetti, tutti pronti a portare il proprio contributo per raccogliere fondi a favore di Elia e Nicolò bambini affetti da malattia genetica rara.

"Una grande occasione per la Viridissima, una squadra sempre pronta a fare del bene, e per tutto il territorio di Apecchio – spiega il Presidente della Viridissima Daniele Mancioli – che per queste giornate oltre a raccogliere fondi da dare in beneficienza avrà una grande visibilità nazionale. Voglio ringraziare tutti gli Enti che hanno contribuito a vario titolo a questo importantissimo evento, ma in particolare l’Associazione N.i.c.o., il suo presidente Lapenna e i grandi campioni che si sono prestati per questa iniziativa"."Siamo soddisfatti di ospitare nel nostro Comune questa iniziativa, soprattutto per il suo valore sociale - aggiunge il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci – che si riflette nell’impegno da parte dei volontari delle diverse associazioni coinvolte e nel forte messaggio di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di debolezza e di bisogno per l’intero territorio". All’iniziativa hanno dato il patrocinio la Regione Marche, il Comune di Apecchio, l’Unione Montana del Catria e Nerone, il C.o.n.i. e la F.i.g.c. Comitato regionale Marche.

Amedeo Pisciolini