Ad Apecchio in scena il testa coda del torneo

In Prima categoria oggi si giocano sei anticipi. Calcio d’inizio alle ore 15.

Viridissima Apecchio- Atletico Mondolfo 1952. Al Comunale ‘Mancioli’ di Apecchio va in scena il ‘testa-coda’ del campionato, ovvero l’ultima ospita la prima e per tutte e due sono punti pesanti. I padroni di casa hanno la necessità di cogliere i 3 punti per alimentare la fiammella della speranza di riagguantare un posticino nei playout, gli ospiti dal canto loro con una vittoria aggiungerebbero del valore aggiunto a una graduatoria che le sta dando belle soddisfazioni. Arbitra l’esperto Mattia Biagini di Pesaro.

Nuova Real Metauro- Csi Delfino Fano. "La Delfino- osserva il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni- è una squadra formata da molti giovani, ragazzi interessanti di categoria, vengono da una sconfitta subita sul loro campo cercheranno il riscatto". Arbitra Andrea Liso di Ancona.

Muraglia- Mercatellese (ore 14,30). I padroni di casa hanno necessità di raccogliere il massimo. Arbitra Roberto Bacchiani di Pesaro.

Le altre gare odierne: Osteria Nuova- San Costanzo. Peglio- Maior; Real Altofoglia- Tavernelle. Domani (domenica) si giocano le restanti due partite: Audax Calcio Piobbico- Pantano Calcio; Avis Montecalvo- Falco Acqualagna.

Nel girone A di Seconda categoria il programma dell’ottava giornata presenta oggi 6 anticipi (ore 15): Carpegna- Piandimeleto; Durantina Santa Cecilia- Olimpia Macerata Feltria; Frontonese- Avis Sassocorvaro; Pole Calcio- Santangiolese (ore 14,30); Valfoglia Tavoleto- Vis Canavaccio. Domenica: Ca Gallo- Cantiano Calcio; Vadese Calcio- Montelabbate.

Il girone B anticipa oggi l’intera giornata, questo il programma (ore 15): Arzilla – Marotta Maroso Mondolfo (14,30); Cuccurano- US Fortuna Fano; Hellas Pesaro- Gradara Calcio (14,30); Isola di Fano- Atletico River Urbinelli; Marottese Arcobaleno- Ies S.Veneranda (14,30); Piandirose- Vf Adriatico; Pontesasso- Della Rovere; Real Mombaroccio- Villa Ceccolini Calcio (ore 18).

