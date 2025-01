Ad Auschwitz la musica riuscì a sopravvivere

Un debutto in prima assoluta martedì alle ore 21 al Teatro Rossini per l’orchestra Olimpia con il concerto-spettacolo “Eravamo il suono - la storia dell’orchestra femminile di Auschwitz“. Con questo evento, in collaborazione con Comune di Pesaro, Banca di Pesaro, Regione e Provincia di Pesaro e Urbino, l’orchestra Olimpia accompagnerà il pubblico in una riflessione tra musica e parole sui temi del Giorno della Memoria attraverso la storia dell’orchestra femminile che operò nel campo di concentramento di Auschwitz.

Tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Matteo Corradini, pubblicato nel gennaio dell’anno scorso e che ha ottenuto il premio speciale della giurìa del prestigioso Premio Andersen, lo spettacolo è una produzione interamente di Orchestra Olimpia, realtà tutta al femminile fondata da Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, che fin dai suoi esordi nel 2018, unisce musica e impegno sociale. Attraverso la musica dell’Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta, e la recitazione della nota attrice pesarese Clio Gaudenzi, rivive in scena l’esperienza di otto orchestrali, fino a quel momento lontane e sconosciute tra loro, che si ritrovano l’una davanti all’altra in una realtà dolorosa – Auschwitz, nell’anno 1944 – dove lo spazio e il tempo sembrano sospesi e la musica è una possibilità per non morire.

Otto figure indimenticabili, tra le quali anche una illustre musicista, Alma Rosè, nipote del celebre Gustav Mahler, che diresse l’orchestra del campo fino alla sua misteriosa morte.

All’evento di martedì si affianca domani, Giorno della memoria, un momento riservato alle scuole, su iniziativa di Orchestra Olimpia e promosso dal Comune di Pesaro. L’Orchestra terrà dalle ore 8,30 alle 11, nella Sinagoga di Pesaro, una lezione concerto con Roberta Pandolfi al pianoforte, Simona Cavuoto al violino, Vanessa Scarano al clarinetto e Ulyana Skoroplyas al violoncello. Il quartetto eseguirà Quatuor pour la fin du temps, brano che il compositore francese Olivier Messiaen scrisse nel campo di concentramento Stalag di Görlitz, in Polonia al confine con la Germania, dove era stato condotto dopo essere stato catturato dai tedeschi nel 1940. Fu un ufficiale responsabile del campo, amante della musica, a mettere in contatto Messiaen con altri tre prigionieri musicisti. Da questo incontro nacque la scintilla per il quartetto, con lo stesso Messiaen al pianoforte, Henri Akoka al clarinetto, Jean le Boulaire al violino ed Étienne Pasquier al violoncello.

g. v.