Addetta alle pulizie sabato o domenica

Per azienda meccanica di Urbania, si seleziona risorsa per servizio di pulizia. Una volta a settimana da svolgersi o sabato pomeriggio o domenica mattina. Requisiti richiesti: massima serietà e voglia di lavorare. Per informazioni chiamare direttamente al 379 2828153 o inviare curriculum al seguente indirizzo e-mail: gf_italiasrls@libero.it