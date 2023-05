Addetti alle pulizie e operai per confezionamento

A Fano si cercano operai per la lavorazione e il confezionamento di prodotti ortofrutticoli, full-time, a tempo determinato. Preferibilmente con esperienza e domicilio in zona. Per candidarsi inviare il curriculum a: [email protected], indicando il codice di riferimento 547741.

Azienda di Mondolfo è in cerca di 2 adetti alle pulizie. Mansioni richieste: pulizia ed igenizzazione dei pavimenti; igienizzazione bagni e rimozione polvere. Viene richiesta esperienza pregressa nel settore; capacità di utilizzo della messaggistica di telefoni e email; automunito con patente B; preferibilmente in possesso di attestato del corso di Primo soccorso e Antincendo; residente in zona. Contratto di 6 mesi rinnovabile, part-time. Per candidarsi inviare curriculum a: [email protected]