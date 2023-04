Addetto alle consegne e lavoratore stagionale

Job Camere Srl, con filiale a Pesaro, è in cerca di un addettoa alle consegne con furgoncino per importante azienda del settore alimentare. La risorsa dovrà rifornire i clienti, gestire la rotazione delle consegne, utilizzare i palmari e mantenere delle relazioni stabili e di fiducia con i glienti assegnati. "Cerchiamo candidati seri e volenterosi, in possesso di patente categoria B, con buoni doti organizzative e predisposto alla risoluzione dei problemi".

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all’email: [email protected] o, in alternativa, telefonare al numero di telefono 0721 1705214.

Fattoria Mancini di Pesaro cerca lavoratori stagionali da aprile a settembre con orari full-time. Verranno visionati i curriculum di persone automunite, con disponibilità immediata e residenza in zona, Per candidarsi: [email protected]