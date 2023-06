Addio a Bianchini, in cielo come i suoi aquiloni

La cerimonia funebre che si terrà oggi alle 15,30 nel Duomo di Urbino è di quelle che stringono il cuore a una città intera. Perché Michele Bianchini, scomparso domenica a 57 anni, non lascia nello sconforto soltanto la moglie Roberta e il figlio Tommaso, ma anche tanti urbinati per i quali ha rappresentato molto e che lo testimoniano con parole di profonda commozione: "Ciao Grande Michi. La nostra amicizia viene da lontano" ricorda Gilberto Uguccioni "nasce nella nostra parrocchia di San Bernardino. Tu più piccolo di me, figlio di cari amici, cresciuto su questo colle. Ti ricordo ancora nei campi estivi, nelle serate comunitarie. Poi si cresce, ci si innamora... la tua donna, tuo figlio e via che si apre una seconda fase della vita. Ti ritrovo poi nel lavoro all’ospedale; tu in portineria e io al 118. Ero felicissimo di questo: se c’era un momento di calma, due parole non mancavano mai sulle nostre Contrade".

"Tu Lavagine, io San Bernardino. Avversari? A Urbino si è avversari solo la prima domenica di settembre, ma si è sempre e solo amici, e tu non ti lasciavi mai andare a parole "gratuite e inutili", anche quando ci sono state frizioni tra le Contrade. In particolare ricordo con tenerezza quando la Robi, per la Festa del Duca, mi affidò Tommy ancora piccolo".

"Io il Conte Guidantonio e lui il piccolo Federico da Montefeltro, che tenerezza! Ora Michi sei più in alto di noi, ma siamo sempre legati con un filo come quello dei nostri amati aquiloni e quando guarderemo in alto e vedremo un aquilone verde vedremo te! Ciao Michi grande amico, grande Capo Contrada".

La rivalità tra contradaioli può dunque sembrare una condizione di perenne avversità, a chi non la conosce. In realtà sottende rapporti ben più profondi, come quello descritto da Michele Betti: "Amici fin da piccoli, abbiamo condiviso tante esperienze. Una persona delicata e gentile come pochi. Persino il mio nome lo devo a lui: i miei genitori rimasero affascinati dalla bellezza di quel bambino e scelsero per me il suo stesso nome!"

A far sintesi del pensiero dei tanti che oggi di certo non mancheranno di portare il loro saluto, la Presidente dell’Associazione Le Contrade, Isotta Pretelli: "Se penso a Michi penso al "verde" della sua Lavagine di cui era fiero e combattivo Capo Contrada, colore di cui spesso si fregiava. Era uno dei protagonisti della Festa dell’Aquilone, e con lui il popolo dell’aquilone perde un riferimento, un amico leale, avversario ma solo la prima domenica di settembre. La passione dell’aquilone non gli ha impedito fino all’ultimo di partecipare alle iniziative e di prendere parte alle decisioni delle contrade, malgrado i problemi di salute. Memorabile la sua partecipazione come Kermit del Muppet show ad un Carnevale di qualche anno fa: anche in quel caso il verde tradiva la sua fede per la contrada. Un uomo di poche parole ma sempre ben dette, all’apparenza ruvido ma sensibile e sognatore come solo un grande aquilonista può essere. Ci mancherà".

Tiziano Mancini