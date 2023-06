Addio a Bicio, titolare di pizzeria

Aveva poco più di sessant’anni, sposato, due figli, uno dei quali lavorava con lui, da una vita al forno della sua pizzeria "Voglia Matta" di Montecchio. Ma ieri mattina, improvvisamente, Fabrizio Bartolucci detto Bicio (foto), si è sentito male ed è morto di lì a poco malgrado il soccorso del 118.

L’uomo stava andando

ad un matrimonio ed era anche salito in auto.

Ha avvertito un malore in quel momento senza riuscire più a riprendersi. Non è chiaro se avesse avuto già dei segnali di sofferenza in passato ma probabilmente no, visto che era in procinto

di partecipare ad una cerimonia di festa come quella di un matrimonio. Alla notizia della sua morte, sono stati tanti

i sentimenti di affetto e vicinanza alla famiglia anche attraverso i social.