Addio a Brunello Bedosti, Direttore dell'Osservatorio Valerio di Pesaro

E’ morto Brunello Bedosti. Dire Bedosti (foto) equivale a dire osservatorio Valerio, l’anello scientifico degli Orti Giuli. Temperature, la pioggia, il sole, l’inquinamento atmosferico. Anche l’incidenza delle stagioni nella crescita delle piante. Aveva due lauree Brunello Bedosti, una in farmacia ed un’altra in scienze naturali. Insegnava al Bramante "ed era tanta la sua passione per le scienze che uscirono più studenti da geometri che si iscrissero a medicina che dai licei", racconta la figlia Nicoletta.

E’ stato direttore dell’osservatorio Valerio che oggi è considerato osservatorio storico ed è anche tutelato dall’Onu. Un pozzo di dati. Per capire la passione di questo uomo basterà dire che nel 1976 montò assieme ad un operaio un sismografo di ultima generazione, un’ora prima del terremoto del Friuli del 1976 che fece ballare l’Italia. Non era tempo di cellulari per cui tutti, non sapendo se il sisma fosse vicino o lontano, chiamavano Bedosti che per un giorno intero divenne punto centrale di tutte le autorità non solo cittadine ma anche provinciali. E’ stato a capo del ’Valerio’, Bedosti, per 21 anni, poi quando il Comune tolse la carica di direttore, quella che poi ricopriva, lasciò l’incarico. "Io sono il direttore e resto come direttore, altrimenti no", disse. Negli anni ’70 portò alla ribalta il giacimento di fossili del San Bartolo; nel 1970 fondò e ne divenne presidente del Gruppo Naturalisti Pesaresi. Scrisse libri per bambini con tanto di testi e disegni che furono al centro di una mostra nel 2014 al museo Washington Patrignani. Ultimamente, essendo nato ad Urbino e figlio di due docenti di disegno, si era messo a scrivere poesia in dialetto urbinate.

Brunello Bedosti lascia tra figli: Nicoletta, Elena e Carlo. I funerali domani alle 10 nella chiesa di Cristo Re.

m.g.