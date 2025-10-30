Addio a cinque tigli e un pioppo nel cortile del Palazzo Ducale

Cinque tigli e un pioppo nero in meno nel cuore storico di Pesaro, nel cortile della caccia del Palazzo Ducale. L’autorizzazione all’abbattimento è arrivata il 15 ottobre 2025, firmato dal servizio Decoro urbano del Comune, su richiesta dell’Agenzia del Demanio. I lavori in corso nel cortile interno dell’ex Palazzo Ducale (restauro, ristrutturazione e adeguamento impiantistico dell’edificio) prevedono infatti la realizzazione di un vano tecnico per gli impianti, e per farlo non c’erano, secondo i tecnici, "soluzioni alternative all’abbattimento" che avrebbero consentito di salvare le piante.

Dalle relazioni emerge che due alberi, un tiglio e il pioppo nero, presentavano condizioni fitosanitarie critiche e costituivano un pericolo per la pubblica incolumità. Per questi non è prevista compensazione. Le altre quattro piante, invece, saranno "monetizzate" secondo i parametri fissati dalla Regione Marche: il Demanio verserà 2.703 euro di indennizzo ad Aspes in sostituzione della piantumazione compensativa. E quindi, nel cortile di palazzo Ducale, un luogo che da secoli racconta la storia della città, sparisce una piccola isola di verde. Due alberi erano malati, gli altri quattro cadono per ragioni di progetto e con la benedizione degli uffici. Chi volesse contestare l’atto potrà presentare ricorso al Tar Marche entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni. Nel frattempo il cantiere va avanti, e il cortile cambierà volto: più funzionale, forse, ma con sei ombre in meno.

Antonella Marchionni